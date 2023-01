Deutsche Netflix-Highlights 2023: Von Sci-Fi-Thriller bis Trash-Granate

Nach der Mystery-Serie 1899 und dem Oscar-Kandidaten Im Westen nichts Neues haben wir geschaut, welche deutschen Filme und Serien uns 2023 bei Netflix erwarten. 9 Projekte stehen bereits fest.

In den vergangenen Tagen hat uns Netflix einen ersten Blick in sein Line-up 2023 gewährt. Besonders im Filmbereich plant der Streaming-Dienst so weit voraus wie noch nie zuvor. Schon jetzt, im Januar, wissen wir über den großen Dezember-Blockbuster Bescheid: Rebel Moon, das neue Science-Fiction-Epos von Zack Snyder.

Auch aus Deutschland kommen 2023 einige vielversprechende Originalproduktionen. Im nachfolgenden Artikel haben wir die wichtigsten deutschen Netflix-Filme und -Serien zusammengetragen, deren Start wir in den nächsten Monaten erwarten. Mit dabei ist ein Sci-Fi-Thriller und die hiesige Adaption eines beliebten Reality-TV-Formats.

Die deutschen Serien-Highlights 2023 bei Netflix

Achtsam Morden : Die achtteilige Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Karsten Dusse und dreht sich um den Anwalt Björn Diemel. Mithilfe eines Achtsamkeitsseminars will dieser seine Ehe retten. Doch dann wird er versehentlich zum Mörder. Es wird chaotisch und humorvoll.

: Die achtteilige Miniserie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Karsten Dusse und dreht sich um den Anwalt Björn Diemel. Mithilfe eines Achtsamkeitsseminars will dieser seine Ehe retten. Doch dann wird er versehentlich zum Mörder. Es wird chaotisch und humorvoll. Liebes Kind : Auch hier haben wir es mit einer Miniserie zu tun, die auf einem Bestseller basiert. Der Thriller Liebes Kind umfasst sechs Episoden und geht auf Romy Hausmanns Buchvorlage zurück. Die Geschichte erzählt von der 13-jährigen Lena, die nach 13 Jahren aus einer grauenvollen Gefangenschaft entkommt.



: Auch hier haben wir es mit einer Miniserie zu tun, die auf einem Bestseller basiert. Der Thriller Liebes Kind umfasst sechs Episoden und geht auf Romy Hausmanns Buchvorlage zurück. Die Geschichte erzählt von der 13-jährigen Lena, die nach 13 Jahren aus einer grauenvollen Gefangenschaft entkommt. Too Hot To Handle Germany : Dieses Jahr erhält die trashige Reality-Dating-Show Too Hot To Handle auch einen deutschen Ableger. Das Konzept bleibt unverändert: 10 Singles finden sich an einem wunderschönen Strand ein. Jegliche sexuelle Annäherung ist jedoch verboten und senkt den Gewinn.



: Dieses Jahr erhält die trashige Reality-Dating-Show Too Hot To Handle auch einen deutschen Ableger. Das Konzept bleibt unverändert: 10 Singles finden sich an einem wunderschönen Strand ein. Jegliche sexuelle Annäherung ist jedoch verboten und senkt den Gewinn. Soering: Die True-Crime-Doku beschäftigt sich mit dem Fall von Jens Söring. Der deutsche Staatsangehörige wurde aufgrund eines Doppelmordes in den USA zu zwei lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Vor Gericht sagte er aus, dass er unschuldig sei. Im Dezember 2019 wurde er nach 33 Jahren Haft entlassen.

Die deutschen Film-Highlights 2023 bei Netflix

Blood and Gold : Nach Blood Red Sky kehrt Regisseur Peter Torwarth mit einem neuen Netflix-Film zurück. Dieses Mal folgt er einem deutschen Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs, der desertiert, um seine Tochter zu suchen. Dabei stößt er auf eine SS-Truppe, die einem jüdischen Goldschatz hinterherjagt.

: Nach Blood Red Sky kehrt Regisseur Peter Torwarth mit einem neuen Netflix-Film zurück. Dieses Mal folgt er einem deutschen Soldaten am Ende des Zweiten Weltkriegs, der desertiert, um seine Tochter zu suchen. Dabei stößt er auf eine SS-Truppe, die einem jüdischen Goldschatz hinterherjagt. Faraway : Über Faraway ist bisher nicht allzu viel bekannt. Netflix umschreibt das Projekt als einen "Film von Frauen für Frauen" , der auf der kroatischen Insel Solta gedreht wurde. Naomi Krauss und Goran Bogdan spielen die Hauptrollen. Inszeniert wurde Faraway von Gut gegen Nordwind-Regisseurin Vanessa Jopp.



: Über Faraway ist bisher nicht allzu viel bekannt. Netflix umschreibt das Projekt als einen , der auf der kroatischen Insel Solta gedreht wurde. Naomi Krauss und Goran Bogdan spielen die Hauptrollen. Inszeniert wurde Faraway von Gut gegen Nordwind-Regisseurin Vanessa Jopp. Paradise : Was wäre, wenn Lebensjahre plötzlich zur Währung werden? Genau dieser Frage geht der Science-Fiction-Thriller Paradise auf die Spur. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich ein junges Paar, das in eine Notlage gerät. Um sich von seinen Schulden zu befreien, muss es 40 Lebensjahre aufgeben.



: Was wäre, wenn Lebensjahre plötzlich zur Währung werden? Genau dieser Frage geht der Science-Fiction-Thriller Paradise auf die Spur. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich ein junges Paar, das in eine Notlage gerät. Um sich von seinen Schulden zu befreien, muss es 40 Lebensjahre aufgeben. Facing North: Die Dokumentation Facing North dreht sich um den Wettstreit zwischen den beiden Extrem-Alpinisten Ueli Steck und Dani Arnold. So schnell es geht, wollen sie die gefährlichsten Nordwände der Alpen besteigen. Der Haken: Keiner der beiden greift dabei auf Sicherheitsausrüstung zurück.

Ein deutsches Netflix-Original ist dieses Jahr sogar schon gestartet: Die Doku Big Mäck: Gangsters und Gold nimmt die Geschichte von Donald Stellwag unter die Lupe. Der wurde für ein Verbrechen, das er gar nicht begangen hat, zu neun Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Entlassung landete er erneut auf dem Radar der Behörden.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.