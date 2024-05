Vor Maxton Hall Staffel 2 kommt idealer Ersatz: In Love Sucks wird Damian Hardung zum verführerischen Vampir

Nach dem Amazon-Hit Maxton Hall will Damian Hardung in der Serie Love Sucks nicht nur eure Herzen erobern, sondern auch euer Blut trinken. Hier gibt's den ersten Trailer zu neuen Vampir-Serie.

Maxton Hall – Die Welt zwischen uns stürmt derzeit die Amazon-Charts und eine 2. Staffel der Teenie-Sensation wurde schon bestellt. Während die Fortsetzung aber noch einige Zeit auf sich warten lässt, können sich Fans jetzt schon auf die nächste Serienneuheit mit Damian Hardung freuen.

In Love Sucks wird der James Beaufort-Darsteller zum verführerischen Vampir, der einer Sterblichen den Kopf verdreht. Jetzt gibt's den ersten Trailer zum deutschen Twilight.



Hier könnt ihr den Trailer zur Fantasy-Serie mit Damian Hardung schauen:

Love Sucks - S01 Trailer (deutsch) HD

Maxton Hall trifft Twilight: Darum geht's in der Vampir-Serie Love Sucks mit Damian Hardung

Nachdem er in Amazons Maxton Hall als arroganter und stinkreicher James Beaufort die Herzen des Publikums eroberte, wird Damian Hardung für seine nächste Serie zum Vampir namens Ben. Erneut geht es um eine junge Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen aus unterschiedlichen Welten.

Auf einem Jahrmarkt trifft der sensible Vampir Ben auf die junge Boxerin Zelda (Havana Joy Josephine Braun). Es knistert sofort zwischen den beiden. Dass er einer Familie von grausamen Blutsaugern angehört, verheimlicht er. Lange kann er das Geheimnis aber nicht für sich bewahren, denn Zelda wird bei einer Party in Bens Haus von Vampiren angegriffen. Was die Liebe zwischen den beiden weiter verkompliziert: Zelda erfährt, dass ihre Familienmitglieder seit Generation als Vampirjäger tätig sind.

Neben Damian Hardung und Newcomerin Havana Joy Josephine Braun sind in Love Sucks unter anderem Rick Okon, Stipe Erceg, Anne Ratte-Polle und Lisa-Marie Koroll zu sehen. Geschrieben wird die Serie von Dark-Drehbuchautor Marc O. Seng. Für die Regie zeichnen Andreas Prochaska (Alex Rider) und Lea Becker (Kitz) verantwortlich.

Wann startet die Serie Love Sucks?

Einen konkreten Starttermin für Love Sucks gibt es noch nicht. Zuerst wird die Vampir-Serie ihre Premiere am 1. Juli 2024 auf dem Filmfest München feiern. Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Serie dann bei ZDFneo und in der ZDF-Mediathek zu sehen sein – voraussichtlich im Sommer oder Herbst 2024. Die 1. Staffel besteht aus acht 30-minütigen Episoden.

