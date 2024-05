Deutscher After-Klon im Stream: Mit Maxton Hall wiederholt Amazon Prime einen ärgerlichen Fehler

Ab sofort läuft Maxton Hall – Die Welt zwischen uns mit Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten auf Amazon Prime Video. Die Serie ist nur was für eingefleischte Spicy-Romance-Fans.

Das Spicy-Romance-Genre hat in den letzten Jahren im Kino mit Vertretern wie After Passion oder Beautiful Disaster richtig Feuer gefangen und findet sich als Element auch immer wieder in Serien wie Bridgerton oder Elite wieder. Mona Kastens Bestseller-Romanreihe Save Me * hat 2018 auf dem deutschen Markt genau in diese Kerbe geschlagen und wurde mit Maxton Hall – Die Welt zwischen uns nun für Amazon Prime Video als aufwändige Serie adaptiert.

Mit How to sell Drugs online (Fast)-Star Damian Hardung und Bibi und Tina-Darstellerin Harriet Herbig-Matten in den Hauptrollen entspinnt das Internats-Drama eine verbotene Romanze zwischen einem reichen Bad Boy und einer aus ärmlicheren Verhältnissen stammenden Musterschülerin. Auch wenn wir diese Enemys to Lovers-Prämisse wohl schon zur Genüge gesehen haben, muss das nicht unbedingt heißen, dass sie zum Scheitern verurteilt ist – schließlich kann man das Rad auch nicht gänzlich neu erfinden. Dann muss das Ganze jedoch durch eine originelle oder wenigstens mitreißende Inszenierung auftrumpfen. Doch das ist bei Maxton Hall leider nicht der Fall.

Neue deutsche Serie bei Amazon Prime: Darum geht es in Maxton Hall

Um ihren großen Traum eines Studiums an der Oxford University wahrzumachen, nimmt sich die schüchterne Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) vor, ihr nächstes Stipendiumsjahr an dem Eliteinternat Maxton Hall so ruhig und zielstrebig wie möglich zu gestalten. Doch ihr Plan wird auf den Kopf gestellt, als sie plötzlich Teil eines Geheimnisses wird, das die Familie des beliebtesten Typen der Schule, James Beauford (Damian Hardung), betrifft. Der setzt fortan alle Hebel in Bewegung, um seine wohlhabende und hoch angesehene Familie vor einem Skandal zu schützen, und beginnt, Ruby zu erpressen.

Seht hier den Trailer zu Maxton Hall - Die Welt zwischen uns:

Maxton Hall: Die Welt zwischen uns - S01 Trailer (Deutsch) HD

Aus gegenseitiger anfänglicher Abneigung entwickelt sich plötzlich etwas anderes, da das Schicksal Ruby und James immer öfter zusammenführt und sie ungeahnte Seiten ihres Gegenübers kennenlernen. Können sie die Welt um sie herum mit ihren Vorurteilen und Regeln hinter sich lassen, die immer wieder versucht, sie auseinanderzureißen?

Maxton Hall bei Amazon Prime: Enemys to Lovers in Serie war selten so einfallslos

Wenn die Eröffnungssequenz von Maxton Hall beginnt und wir auf dem ersten Bild einen spärlich zugedeckten, halbnackten Damian Hardung neben seinem One-Night-Stand auf dem Bett liegen sehen, der seinen durchtrainierten Oberkörper zur Schau stellt, dann wird uns damit direkt vermittelt, wo wir uns hier befinden: In einer Serie, die vorwiegend für ein gewisses Zielpublikum zum Schmachten entwickelt wurde. Die opulente Kulisse des niedersächsischen Schlosses Marienburg, das das titelgebende britische Eliteinternat darstellen soll, reiht sich ebenso in diesen oberflächlichen Glamour ein, der im Innern leider nicht so richtig halten kann, was er außen verspricht.

Hinter dem dicken Steingemäuer tummeln sich allerlei ausgelutschte Tropen, stereotype Figuren, die wir bereits aus zahlreichen anderen Geschichten kennen, und Szenen, die beinahe schon lächerlich nah von anderen Filmen abgeschrieben scheinen. Dazu gehört etwa der Streit zwischen Ruby und James im Klassenraum, der stark an eine Szene aus After Passion erinnert, in der ‒ natürlich ‒ Stolz und Vorurteil diskutiert wird. Diese Elizabeth-Bennet-und-Mr.-Darcy-ähnliche Geschichte entspinnt sich in Maxton Hall in voranschreitenden Episoden zwar tiefgründiger als in manch anderen Genre-Verwandten wie etwa After Passion. Um die Raffinesse von Bridgerton oder gar einem Austen-Werk zu erreichen, ist es jedoch auch mit einem fake-britischem Prunkschloss oder einem viktorianischen Abschlussball nicht getan.

Amazon Harriet Herbig-Matten und Damian Hardung in Maxton Hall

Dass deutsche Schauspierler:innen vor deutscher Kulisse britische Schüler:innen eines britischen Internats spielen und sich mit britischen Namen ansprechen, verpasst dieser Plastikverpackung leider eine weitere aufgezwungene Hochglanzpolitur. Was auf Papier in der Romanvorlage von Mona Kasten funktionieren mag, klingt laut ausgesprochen häufig nicht mehr ganz so berauschend. Hier hätte es womöglich besser funktioniert, die Serie komplett in ein deutsches Setting zu legen und das Schloss Marienburg eben, naja, Schloss Marienburg sein zu lassen, anstatt eine englische Attitüde vorzugaukeln, die nicht vorhanden ist.

Durch diesen Mix ein internationales Publikum zu gewinnen, hat für Amazon Prime Video bereits mit der Romanverfilmung Silber und das Buch der Träume, die letztes Jahr im Dezember startete, nicht sonderlich gut funktioniert. Es bleibt abzuwarten, wie sich Maxton Hall auf dem Streamer schlägt und ob wir hier noch weitere Staffeln zu Gesicht bekommen werden. Schließlich gäbe es mit Save You und Save Us noch zwei fortsetzende Romane aus Mona Kastens Maxton Hall-Reihe. Wirklich vermissen täte diese außer eingefleischten Fans allerdings wahrscheinlich niemand.

Die 1. Staffel von Maxton Hall umfasst sechs Episoden. Grundlage für diesen Seriencheck waren die ersten 3 Folgen.

