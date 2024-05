Maxton Hall auf Amazon Prime: Wann und wie geht es in Staffel 2 weiter?

Maxton Hall erobert aktuell auf Amazon Prime Video die Seriencharts. Doch wie geht es nach Staffel 1 weiter und wird es eine 2. Staffel der heißen Romanze geben?

Mit der deutschen Produktion Maxton Hall – Die Welt zwischen uns lieferte Amazon Prime Video feurigen Nachschub für seine romantisch veranlagten Zuschauer:innen. In nur wenigen Tagen kletterte die Serie an die Spitze der internationalen Amazon-Charts.

Nach sechs Folgen in dem titelgebenden britischen Elitecollege stellt sich unweigerlich die Frage, ob, wann und wie es mit der Geschichte zwischen Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten) und James Beauford (Damian Hardung) weitergeht.

Wird es eine 2. Staffel von Maxton Hall geben?

Maxton Hall: Romanvorlage stellt Staffel 2 auf Amazon Prime Video in Aussicht

Die 1. Staffel von Maxton Hall basiert auf dem Roman Save Me von Mona Kasten, der den Auftakt einer Romantrilogie bildet. Mit den Nachfolgebüchern Save You und Save Us gäbe es also noch genügend Stoff für weitere Staffeln der Serie auf Amazon. Ob diese kommen, wird sicherlich vom Erfolg des Debüts abhängen.

Amazon Prime Video/Stephan Rabold Maxton Hall

Im Hinblick auf den starken Start, den Maxton Hall in den ersten Tagen nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Rahmen verzeichnen konnte, stehen die Chancen aktuell nicht allzu schlecht. Bisher wurde eine 2. Staffel allerdings noch nicht von offizieller Seite bestätigt.

Wie könnte es in Staffel 2 von Maxton Hall weitergehen?

Achtung, ab hier folgen mögliche Spoiler zur 2. Staffel von Maxton Hall.

In Mona Kastens zweitem Roman Save You stehen Ruby und James vor einem Scherbenhaufen. Nachdem Ruby James mit einer anderen erwischt hat, ist für sie eine Welt zusammengebrochen und sie setzt alles daran, ihn zu vergessen. Das gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht, wird sie doch von den vielen schönen Momenten mit James heimgesucht.

Der muss sich zusätzlich mit dem Tod seiner Mutter sowie der Schwangerschaft seiner Schwester Lydia auseinandersetzen. James ertränkt seinen Kummer immer mehr in Alkohol. Als er endlich wieder zu sich findet, versucht er Ruby zurückzugewinnen.

