Deutscher Ableger von skandalösem Netflix-Hit startet heute: Alle Infos zu Love is Blind: Germany

Auf Netflix startet heute der erste deutsche Ableger einer kontroversen Reality-Show: Love is Blind: Germany. Was ihr zum Start wissen müsst, gibt es hier.

Der Netflix-Hit Love is Blind schlug ein wie eine Bombe, denn das Konzept sorgte für helle Aufregung: Liebeshungrige Singles werden allein in Kammern gesperrt und müssen daten, was das Zeug hält. Allerdings können sich die potenziellen Traumpaare nicht sehen, fühlen oder riechen; nur Hören ist durch die Trennwand erlaubt. Kann man anhand der Stimme herausfinden, ob es sich bei dem Gegenüber um die Person fürs Leben handelt? Und wie soll man sich verlieben, ohne das Gesicht zu kennen?

Beim Publikum kam das gewagte Dating-Experiment richtig gut an. Kein Wunder also, dass Netflix einen deutschen Ableger der Hitshow auf den Weg bringt. Ab heute startet die neue Show in Deutschland.

Drama, Liebe und Herzschmerz: Love is Blind hat es in sich

Auch wenn sich Love is Blind: Germany als romantisches Kuppel-Format präsentiert, geht es beim Dreh ans Eingemachte: Die Kandidat:innen werden in enge Kammern gesperrt, wo sie durch eine Trennwand separiert neue Singles kennenlernen. Kann man sich in einen Menschen verlieben, ohne dessen Gesicht zu sehen? Und wie geht man damit um, falls Stimme und Aussehen nicht zusammenpassen? Beruht Liebe wirklich nicht auf Äußerlichkeiten?

Als wäre das nicht dramatisch genug, steht für die Teilnehmenden extrem viel auf dem Spiel: Kurz vor Ende der blinden Datingphase müssen sich die Turteltauben entscheiden, ob eine gemeinsame Zukunft denkbär wäre. Falls ja, kommt es direkt zum Heiratsantrag, schließlich muss es im Reality-TV immer Schlag auf Schlag gehen. Damit stehen die Kandidat:innen vor der dramatischsten Wahl ihres Lebens: Liebes-Aus oder Traumhochzeit – mit einer Person, deren Gesicht man gerade erst kennengelernt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Love is Blind: Germany: Alle Sendetermine im Überblick

Netflix zeigt Love is Blind: Germany in mehreren Etappen. Heute, am 3. Januar 2025, gibt es die ersten Folgen zu sehen. In der folgenden Liste seht ihr alle Folgen im Überblick: