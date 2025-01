ProSieben ändert wegen Niederlage gegen Joko und Klaas eine Woche lang den Sendernamen

In der Neujahrsgala von Joko und Klaas gegen ProSieben starteten die beiden mit einer besonderen Casino-Variante ins neue Jahr. Der Sieg der beiden Entertainer führt zu einer unerwarteten Änderung des TV-Senders.

Bei Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala haben die beiden Entertainer zu einem besonderen Duell aufgerufen. In Casino-Atmosphäre besiegten Joko und Klaas mit viel Glück und Risiko ProSieben und bringen den Sender zu einer Namensänderung.



Ungeahntes Glück: Beim letzten Spiel setzen Joko und Klaas auf die richtige Zahl

In der Show mussten Joko und Klaas in sechs Spielen so viele Jetons wie möglich gewinnen. Im letzten Spiel kamen diese Jetons zum Einsatz und die beiden setzten alles auf eine Karte – oder besser gesagt auf zwei. Denn beim Roulette setzten Joko und Klaas alle Jetons auf zwei Zahlen – eine davon war die Gewinnzahl 13.



So musste sich ProSieben geschlagen geben und das Moderatorenduo durfte sich für den Sender etwas Besonderes einfallen lassen. Denn für das Neujahrsspecial wurde nicht, wie herkömmlich, um 15 Minuten Sendezeit gespielt. Joko und Klaas entschieden sich schließlich dafür, ihren Heimatsender umzubenennen.

"Der absolute Wahnsinn": Fans sind außer sich wegen kommender Namensänderung

Der Sieg von Joko und Klaas zwingt ProSieben dazu, sich ab heute für eine Woche in "ProAcht" umzubenennen. Die beiden Moderatoren feiern die Umbenennung heute Abend um 20.08 Uhr auf (noch) ProSieben. Dort wird der Sender offiziell in ProAcht umbenannt.



Für die Fans der Show war das Finale eine Sensation. Auf Instagram schreibt ein User "Der absolute Wahnsinn diese letzte Runde" oder eine andere Nutzerin schreibt "Was für ein Bilderbuchfinisch! Habs geliebt!". Viele Fans freuen sich auch über die Namensänderung des Senders und machen bereits Witze darüber. So schreibt eine Person scherzhaft auf Instagram: "Muss ich jetzt Pro8 auf die 8 legen???". Auch nach Merchandise für den “neuen” Sender ProAcht wurde gefragt. Ob Joko und Klaas dem nachkommen, bleibt offen und fraglich.

Wo ihr Joko & Klaas gegen ProSieben sehen könnt

Alle Folgen von Joko & Klaas gegen ProSieben sind auf Joyn on demand verfügbar. Wann die Show fortgesetzt wird, steht noch nicht fest.