Deutscher Start für neue Prinz von Bel-Air-Serie: Will Smith-Nachfolger kommt schon bald

Die neue Prinz von Bel-Air-Serie verwandelt die beliebte Will Smith-Sitcom in ein düsteres Drama. Ab übernächster Woche könnt ihr Bel-Air auch in Deutschland streamen.

Unter den vielen aktuellen Reboots oder Sequels beliebter Serien hebt sich Bel-Air auf jeden Fall ab. Die Neuauflage der Kult-Sitcom Der Prinz von Bel-Air mit Will Smith kommt ohne den Star daher und macht aus unterhaltsamer Comedy ein ernstes Drama. Nachdem der US-Start von Bel-Air beim amerikanischen Streamingdienst Peacock im Februar schon feststand, gibt es jetzt auch einen deutschen Starttermin. Bel-Air mit Will Smith-Nachfolger startet kurz nach dem US-Start in Deutschland Über Sky Ticket und Sky Q ist Peacock schon in Deutschland verfügbar. Dadurch startet auch Bel-Air zeitnah bei uns. Ab dem 14. Februar könnt ihr jede Woche eine Folge der 1. Staffel von Bel-Air im Abo über Sky streamen.* Schaut hier einen Trailer zu Bel-Air: Bel-Air - Trailer (English) HD In der Handlung der Prinz von Bel-Air-Neuauflage wird der junge Will (Jabari Banks) wieder von seiner Mutter aus den gefährlichen Straßen von Philadelphia ins reiche Viertel Bel-Air geschickt, um bei seinem Onkel Phil (Adrian Holmes) unterzukommen. Ab hier wird sich das Reboot aber deutlich vom Original unterscheiden. Der Grund für die Flucht scheint nämlich blutig zu sein und womöglich hat sich Will in seiner Heimatstadt Feinde gemacht. Zum Weiterlesen: Will Smiths neue Prinz von Bel-Air-Serie wird immer abgründiger

Die 1. Staffel von Bel-Air wird insgesamt 10 Folgen umfassen. im Vergleich zum halbstündigen Sitcom-Format von damals werden die Episoden der Drama-Neuauflage dann rund eine Stunde lang sein. Die 20 besten Serienstarts im Februar mit Pam & Tommy, Bel-Air und Vikings Valhalla Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Februar bei Netflix, Disney+ und Co. streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Ob Serien-Rückkehrer wie The Walking Dead, das Schlachtenepos Vikings: Valhalla, Will Smiths dramatisches Bel-Air-Reboot oder die Skandal-Serie Pam & Tommy: Wir haben Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+ und weitere Dienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats vor.

