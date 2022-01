Neue Prinz von Bel-Air-Serie: Will Smiths Reboot enthüllt düsteren Grund für den Umzug nach L.A.

In wenigen Tagen startet die neue Prinz von Bel-Air-Serie. Ein neuer Teaser-Trailer kündigt das Reboot des Will Smith-Klassikers an. Dieses Mal wird alles anders aka sehr düster.

Im Februar bringt Will Smith einen der wichtigsten Meilensteine seiner Karriere zurück: Der Prinz von Bel-Air. Dieses Mal handelt es sich allerdings um keine Comedy-Serie, die gemütlich durch die 1990er Jahre streift. Das Reboot Bel-Air verlagert die Grundidee in die Gegenwart und erzählt die Geschichte in einem deutlich dramatischeren Gewand.

Was wir uns von der grimmige Neuauflage erwarten dürften, zeigt der frisch veröffentlichte Teaser-Trailer. Hier lernen wir den jungen Will (Jabari Banks) kennen, der von seiner Mutter nach Bel-Air geschickt wird, nachdem es in Philadelphia einen brenzligen Zwischenfall gab. Ihre Hoffnung: In dem wohlhabenden Viertel Bel-Air ist ihr Sohn in Sicherheit.

Der neue Teaser-Trailer zum Prinz von Bel-Air-Reboot

Bel-Air - S01 Teaser Trailer 2 (English) HD

Der Teaser-Trailer verrät den Grund für den Umzug: In Philly kommt es abends auf dem Basketballplatz zu einer Auseinandersetzung, die gewaltvoll eskaliert. Zuerst wird geschubst, dann geprügelt. Das Bild wird schwarz und wir hören einen Schuss. Wills Mutter fasst die Situation zusammen: "Du hättest getötet werden können."

In Los Angeles angekommen soll sich Wills Leben komplett ändern. Fortan lebt er in der gigantischen Villa seines Onkels, Phil (Adrian Holmes). Ein allzu herzlicher Empfang erwartet ihn allerdings nicht. Im Gegenteil: Carlton (Olly Sholotan) kann es gar nicht erwarten, die düsteren Geheimnisse seines Cousins zu erfahren.

Bei dem von Smith produzierten Beil-Air-Reboot handelt es sich um eine Originalserie aus dem Hause Peacock. Der US-amerikanische Streaming-Dienst ist seit dieser Woche in Deutschland verfügbar. Die 1. Staffel von Bel-Air startet in den USA am 13. Februar 2022. Ob dieses Datum auch hierzulande gilt, ist noch unklar.

