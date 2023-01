Die 2 besten DC-Serien bei Netflix und Amazon Prime werden eingestampft: Es gibt zumindest eine gute Nachricht

Durch das DC-Chaos hat es jetzt auch Titans und Doom Patrol erwischt. Beide Superhelden-Serien werden nach den kommenden Staffeln abgesetzt. Es gibt zumindest eine gute Nachricht dazu.

Durch die Übernahme von Warner Bros. durch Discovery sind schon einige DC-Produktionen eingestampft worden. Der fertige Batgirl-Film wird zum Beispiel niemals erscheinen. Jetzt steht auch fest, dass zwei DC-Serien mit ihren kommenden Staffeln enden. Immerhin soll es für Fans keine offenen Enden geben.

Doom Patrol und Titans sind abgesetzt worden

Wie der Hollywood Reporter berichtet, enden die DC-Serien Titans und Doom Patrol jeweils nach der kommenden 4. Staffel. Laut Quellen der Fachzeitschrift haben sich die Produzent:innen der Serien schon darauf eingestellt. Daher wurden die Handlungsstränge der DC-Serien so geschrieben, dass es für Fans wenigstens keine offenen Enden geben soll.

Die Absetzung von Titans und Doom Patrol hängt erneut mit den kommenden Plänen der neuen DC-Filmchefs James Gunn und Peter Safran, die auch im Serienbereich des Superhelden-Universums aufräumen und umstrukturieren.

Die ersten 3 Staffeln Titans könnt ihr bei Netflix im Abo streamen. Staffel 1-3 von Doom Patrol gibt es bei Amazon Prime. * Wann die vierten Staffeln von Titans und Doom Patrol bei uns verfügbar sind, steht noch nicht fest.

