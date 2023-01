The Boys Staffel 4: Genialer erster Teaser kündigt neues Zeitalter für die Supes an

The Boys-Fans warten gespannt auf Staffel 4 der Amazon-Serie. Der erste Teaser verspricht jetzt jede Menge Veränderungen. Etwa eine neue Supe-Anführerin.

Staffel 3 von The Boys ging mit einem krachenden Finale zu Ende. In einigen Monaten könnte bereits Staffel 4 folgen und jede Menge frischen Wind durch die Amazon-Serie blasen. Der erste Teaser zeigt jetzt, mit welchen Methoden der bitterböse Vought-Konzern ein Desaster abwenden will.

Erster Teaser zu The Boys Staffel 4: Homelander ist beliebt und Black Noir am Leben

Den Teaser postete Homelander-Darsteller Antony Starr auf Instagram:

Dort ist die neue Vought-Chefin Ashley Barrett (Colby Minifie) zu sehen, die die für ihren Konzern katastrophalen Ereignisse in Staffel 3 herunterspielt, den kaltblütigen Killer Homelander auf einem Beliebtheitshoch wissen will und den verstorbenen Black Noir (Nathan Mitchell) auf einer geheimen Mission in Italien verortet.

Es ist Fieslings-Propaganda ganz im genialen The Boys-Stil. Mit einem Augenzwinkern an die Fans wird hier Maeve (Dominique McElligott) als tot verkauft und Starlight (Erin Moriarty) als Verräterin gebrandmarkt.

Wann kommt Staffel 4 von The Boys zu Amazon Prime Video?

Wie die Dinge wirklich stehen, werden wir hoffentlich schon bald herausfinden. Mit Blick auf den Produktionsstand rechnen wir im Herbst 2023 mit dem Start der dritten Staffel. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es allerdings noch nicht.

