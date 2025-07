Die 2 unfähigsten Helden seit langem erobern die Netflix-Charts und verdrängen sogar The Old Guard 2

Zwei ungewöhnliche Helden gehen in den Netflix-Charts auf Killerjagd. Selbst The Old Guard 2 kann den beiden Chaos-Polizisten nicht das Wasser reichen.

Unsterbliche Profis sind out, chaotische Aushilfspolizisten sind in. Das zeigt sich jedenfalls in den Netflix-Charts, in denen gerade die Action-Komödie Almost Cops auf dem Siegeszug ist. Im niederländischen Film begibt sich ein ungleiches Gespann auf die Jagd nach einem knallharten Killer und weist selbst The Old Guard 2 damit in die Schranken.

Schaut hier den Trailer zu Almost Cops:

Almost Cops - Trailer (English Subs) HD

The Old Guard 2 verliert auf Netflix gegen Chaostruppe: Darum geht's in Almost Cops

Es ist nicht gerade Jacks (Werner Kolf) bester Tag: Aufgrund seines Verhaltens wird er aus der aktiven Polizeiermittlung zu den sogenannten CSOs versetzt – den Community Service Officers, ein Abteilung der Polizei für den Gemeindedienst. Fortan hat er seinen überambitionierten Partner Ramon (Jandino Asporaat) an der Backe und schlägt sich mit Müllentsorgung, Hundehäufchen und Anwohnerbeschwerden herum.

Aber dann entdeckt Jack, dass Ramon ein schmerzhafter Verlust belastet. Sein Bruder wurde ermordet, und die Kokain-Gang der Bukharis scheint dahinterzustecken. Also werden quengelnde Büger:innen und dergleichen erst einmal hinten angestellt – und das Chaos-Gespann begibt sich direkt auf eine brandgefährliche Killer-Jagd.

