Die 7. Staffel von The Rookie hat endlich ein Startdatum – aber es gibt einen Haken

Anfang 2025 soll es endlich mit der 7. Staffel von The Rookie weitergehen. Vorerst nur im US-Fernsehen, aber das Datum gibt auch Aufschluss über den Deutschlandstart.

Semi-gute Nachrichten für The Rookie-Fans: Via TVLine erreicht uns endlich das Startdatum für die langerwartete 7. Staffel der Grünschnabel-Copserie mit Publikumsliebling Nathan Fillion als alternder Nachwuchsbulle. Demnach soll es am Dienstag, den 7. Januar 2025 mit neuen Folgen weitergehen.

Der einzige Haken: Einen festen Termin für die Deutschlandpremiere der neuen Season gibt es noch nicht. Doch ganz unaufschlussreich ist die Info zum US-Start trotzdem nicht.

Der US-Release für die 7. Staffel von The Rookie kann Aufschluss über den Deutschlandstart geben

Schauen wir uns die vergangenen sechs Staffel von The Rookie an, dauerte es nach der US-Premiere beim Sender ABC durchschnittlich sieben Monate bis zur Deutschlandpremiere der neuen Folgen. Allerdingst wechselte die hiesige Premierenheimat in den letzten Jahren vom Fox Channel zu Disney+ und bis zur aktuellen Sendeheimat. Unsere beste Schätzung ist, dass die 7. Season im frühen Sommer 2025 bei Sky/WOW anläuft.

Ins deutsche Free-TV kommen die The Rookie-Folgen üblicherweise einige Zeit später via ZDFneo. Zuletzt war dort die 5. Staffel der Serie zu sehen.

Das erwartet The Rookie-Fans in Staffel 7

Die 7. Season von The Rookie soll wieder episodenhafter werden und ohne Pausen durchlaufen. Dabei interessiert die Fans vor allem, ob das Serientraumpaar Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter) aka Chenford nach ihrer Trennung wieder zusammenfinden. Officer Aaron Thorsen ist nach dem Schockausstieg von Schauspieler Tru Valentino nicht mehr an Bord. Dafür gibt es mit Miles (Deric Augustine) und Seth (Patrick Kelehe) zwei Neuzugänge im Cast.

Während alle sechs Staffeln bei Sky/WOW vorliegen, kann man die ersten vier auch bei RTL+ und Netflix streamen. Bei Disney+ sind bis dato fünf vorhanden.

Podcast für Krimi-Fans: Warum ist The Rookie so beliebt?

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?