"Die Abrechnung" von Stefan Raab: TV-Titan nimmt ESC-Sieger JJ ins Visier

Stefan Raab hat beim diesjährigen ESC unter seiner Verantwortung nur Platz 15 erreicht. Das hält ihn natürlich nicht davon ab, gegen den ersten Platz zu spotten.

Für Stefan Raab ist mit dem Ende des ESC sein Projekt Chefsache ESC vorbei. Doch anscheinend ist der Entertainer nicht mit dem diesjährigen Sieger einverstanden. Denn in seiner gestrigen Ausgabe von Du gewinnst hier nicht die Million holte er zu einem Seitenhieb gegen den Siegersong von JJ aus.



Stefan Raab und sein ESC-Duo belegten nur Platz 15

Bei Chefsache ESC übernahm Stefan Raab dieses Jahr die Verantwortung für den deutschen Beitrag beim Eurovision Song Contest 2025. Dabei setzte sich nach ein paar Shows das Geschwisterduo Abor & Tynna mit ihrem Song "Baller" durch. Beim ESC-Finale kam es dann zur Ernüchterung: Deutschland erlangte mehr Punkte als im letzten Jahr, schnitt aber mit Platz 15 schlechter ab.



Stefan Raab versprach in der Presse mehrmals, dass er nur den ersten Platz anstrebe und gab an, dass er nach der schlechten ESC-Wertung Verantwortung übernehme. Doch mit Gehässigkeit hält sich der Entertainer nicht zurück, denn er verglich in seiner gestrigen Show den Siegersong von JJ mit dem Siegersong vom letzten Jahr.



Stefan Raab rechnet mit ESC-Sieger JJ ab

Stefan Raab wollte in seiner ersten Show nach dem ESC "die Abrechnung" mit dem Sieger JJ. Er holte aus:



Der erste Platz beim ESC ging dieses Jahr wieder an die Schweiz, Glückwunsch Nemo, nochmal mit demselben Song gewonnen.



Dabei lachte das Publikum aber Raab setzte nochmal nach:



Ach, ich höre gerade... Österreich hat nochmal mit dem Song der Schweiz gewonnen! So war's, mein Fehler.



Dabei spielte er darauf an, dass "Wasted Love" von JJ dem Siegersong "The Code" von Nemo im vergangenen Jahr ähnelt. Er ergänzte daraufhin, dass er von der Jury aus Österreich keine Punkte bekommen habe, während das Telefonvoting Deutschland 15 Punkte aus Österreich bescherte. In seinem Statement nahm er Abor & Tynna und ihre Leistung beim ESC in Schutz. Sie haben, nach Raabs Aussage, noch eine große Zukunft vor sich.

Wie ihr Stefan Raabs Show schauen könnt

Du gewinnst hier nicht die Million läuft jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL. Wer RTL+ abonniert hat, kann die Show schon 12 Stunden vorher schauen. Raabs Show läuft aber nicht mehr lange: Mit der kommenden Sommerpause wird seine Show abgesetzt.