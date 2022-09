Die Avatar 2-Action hat den Stars noch viel mehr als nur langes Luft anhalten abverlangt

Für die Unterwasser-Szenen von Avatar 2 war viel Training für die Stars nötig. Jetzt hat Sigourney Weaver erzählt, dass für das Sci-Fi-Sequel noch viel mehr Anstrengungen abverlangt wurden.

Mit seinem Avatar-Sequel will James Cameron einmal mehr das Kino revolutionieren. Ob ihm das wieder gelingt, erfahren Fans spätestens im Dezember zum Start des heißerwarteten Sci-Fi-Nachfolgers.

Bisher wurde schon über den herausfordernden Dreh zu Avatar 2: The Way of Water berichtet. Der Blockbuster soll vor allem mit extrem ausgefeilten, aufwendigen Unterwasser-Szenen auftrumpfen. Neben dem langen Luft anhalten mussten die Stars aber noch viel mehr körperliche Herausforderungen absolvieren.

Schaut hier noch den deutschen Teaser-Trailer zu Avatar 2:

Avatar: The Way of Water - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Avatar 2-Star Sigourney Weaver berichtet von hartem Parkour-Training

In der Fortsetzung wird Sigourney Weaver wieder dabei sein, auch wenn ihre im Vorgänger verstorbene Figur eine große Veränderung mit sich bringen wird. Wie Comic Book berichtet, sprach die Schauspielerin mit Interview Magazine über die harten Dreharbeiten zu Avatar 2, die auch Parkour-Training umfassten:

Bei Avatar 2: The Way of Water war ich älter als viele andere Leute und wir mussten viel Parkour machen. Wir mussten Burpees machen. Wir mussten Freitauchen machen. Liebst du diese Jobs nicht, bei denen du etwas wirklich Ausgefallenes lernen musst, das du für den Rest deines Lebens bei dir behältst? Besonders beim Freitauchen bin ich dankbar, dass wir ein Jahr damit verbracht haben.

Im Interview lobt Weaver auch den Umgang mit James Cameron am Set. Der Avatar 2-Regisseur soll viel fordern, was den Cast zu Höchstleistungen motiviert.

Wann startet Avatar 2 im Kino?

Ab dem 14. Dezember 2022 können wir uns endlich selbst von Avatar 2: The Way of Water überzeugen. Dann startet das wohl heißerwartetste Blockbuster-Sequel der letzten Jahre bei uns in den Kinos.

