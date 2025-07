Die Bachelors-Felix wirft Favoritin raus, doch Fans feiern es: "Emotional gar nicht berührt"

Felix und Martin müssen bei Die Bachelors immer mehr Frauen rauswählen. Dass es dabei ausgerechnet eine Favoritin trifft, ist überraschend. Doch die Fans finden die Entscheidung gut.

Felix Stein und Martin Braun suchen bei Die Bachelors die große Liebe. Sie haben die Qual der Wahl, denn immerhin buhlen über 20 Kandidatinnen um die Gunst der beiden Junggesellen. Von Folge zu Folge bauen die Männer Bindungen zu den Frauen auf. Dass Felix aber jetzt eine seiner Favoritinnen rauswirft, kommt überraschend.

Die Bachelors: Beim Einzeldate macht Aylin Felix eine Ansage

In Folge 4 entscheidet sich Felix zu einem Einzeldate mit Aylin. Die Münchnerin hatte es dem Fotografen von Anfang an angetan, immerhin hatte sie auch seine erste Rose bekommen. Bei einer romantischen Safari mit anschließendem Baden mitten in der Wildnis möchte Felix mehr über Aylin erfahren. Dabei gerät er immer wieder an seine Grenzen und fordert von der 32-Jährigen mehr Offenheit. Sie sei zu verschlossen und er würde sich wünschen, dass sie sich bei ihm fallen lassen würde. Aylin macht ihm jedoch deutlich, dass es einfach menschlich sei, wenn man für so etwas Zeit brauchen würde.

Die Kritik an ihrer Person könne sie nicht verstehen und macht Felix kurz darauf eine Ansage: "Wenn du mit anderen Mädels, mit denen ich mich gar nicht identifiziere, näherkommst, weiß ich nicht, was ich davon halten soll." Felix ist perplex, denn immerhin ist das Teil der Show. "Ich soll mit anderen nicht rummachen, aber bei uns entsteht ja auch kein Vibe. Bisschen komisch habe ich das schon empfunden", gesteht der Rosenkavalier. Ihr romantischer Ausflug sei dadurch sehr unentspannt geworden. Denn obwohl Felix und Aylin Arm in Arm lagen, habe er das Gefühl gehabt, sie habe es nicht gefühlt.

Aylin muss ihre Koffer packen

In der Nacht der Rosen schockt Felix dann alle Anwesenden: Er gibt Aylin keine Rose. Die anderen Kandidatinnen sind geschockt, damit hätten sie niemals gerechnet. Felix versucht Aylin, seine Beweggründe zu erklären: "Das Date war nice, aber ich habe so krass gehofft, dass wir diesen Punkt schaffen, dass wir beide merken..", beginnt er. Er wolle ehrlich sein und das Ganze nicht noch herauszögen. Aylin fand Felix in diesem Moment taktlos, aber auch für sie habe das Zwischenmenschliche nicht gepasst.

Fans feiern Felix Entscheidung

Dass Felix trotz Aylins Favoritinnen-Status die Reißleine gezogen hat, kommt vor allem bei den Zuschauenden gut an. Auf Instagram unterstützen viele seine Entscheidung:

Ich habe die Entscheidung von Felix vollkommen nachvollziehen können. Er fand sie zwar hübsch und anfangs sympathisch, aber die hat ihn emotional gar nicht berührt. Das Date war richtig unangenehm, da hat die seelische und emotionale Verbindung überhaupt nicht gestimmt.

Dass [Aylin] gehen musste, war null 'taktlos', sondern ehrlich – er hat sie doch sogar noch zur Seite genommen. Und dann sagt sie: 'Hat eh menschlich gar nicht gepasst & sie fühle nichts'. Sieht sich aber 30 Minuten vorher als Favoritin und tut nach dem Date so, als seien da die Funken geflogen. Jeder hat gemerkt, wie seltsam das Date war. Ganz unangenehm alles.

Wann und wo läuft Die Bachelors?

Die neue Staffel Die Bachelors gibt es seit dem 18. Juni zur Primetime um 20:15 Uhr bei RTL. Jeden Mittwoch wird eine neue Folge des Datingformats ausgestrahlt. Auf RTL+ kann die jeweilige Folge bereits eine Woche im Voraus geschaut werden. Hier sind bereits zwei Folgen verfügbar.