Die Bachelors-Halbfinale: Diese Frauen fliegen in Folge 8 nach Hause

Bald müssen sich Die Bachelors für jeweils eine Frau entscheiden. In Folge 8 schicken sie jetzt zwei weitere Frauen nach Hause, die keine Chance mehr auf eine Rose haben.

Bei Die Bachelors geht es langsam in die heiße Phase. Martin Braun und Felix Stein haben ihre Favoritinnen auserkoren, die um die letzte Rose und ihr Herz kämpfen. Kurz bevor es aber ins Finale geht, stehen die Dreamdates an. Welche Frauen die beiden Bachelors in diesem Traumurlaub begleiten dürfen, haben sie jetzt entschieden. Diese beiden Frauen fliegen kurz vorm Halbfinale raus.

Der Artikel enthält Spoiler zu Folge 8, die bereits auf RTL+ verfügbar ist

Die Bachelors: Die Frauen lernen die Familien kennen

In Folge 8 steht für Martin und Felix vor der bisher schwierigsten Entscheidung. Sie können jeweils nur 3 Kandidatinnen mit auf die Dreamdates nehmen. Doch nicht nur deshalb war diese Episode besonders aufwühlend. Die Frauen lernten auch die Liebsten der Bachelors kennen.

So wurde Martin von seinem Bruder Tobi überrascht, der Leonie, Lena und Clara einmal genauer unter die Lupe nahm. Eine wirkliche Favoritin hatte Tobi nicht, er könne sich jede Frau an der Seite seines Bruders vorstellen.

Felix bekam Besuch von seiner Mutter Brigitte und seinem besten Freund Kevin. Die beiden wissen genau, was sich Felix für eine Frau an seiner Seite vorstellt und auch sie haben eine genaue Vorstellung von seiner zukünftigen Partnerin. Mama Brigitte war besonders angetan von Kandidatin Seyma und kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Das teilte sie ihrem Sohn mit, doch der machte deutlich, dass er sich von anderen Meinungen nicht beeinflussen lasse.

Für diese beiden Kandidatinnen ist die Reise vorbei

Die anstehende Nacht der Rosen war besonders angespannt. Jede der Frauen wollte ihre Chance noch einmal nutzen, um mit den Bachelors zu reden – immerhin ging es um den Einzug ins Halbfinale. Nachdem sich beide Männer ihre Gedanken gemacht haben, mussten sie ihre Entscheidung verkünden. Martin entschied sich dazu, Linda keine Rose zu geben und schickte sie nach Hause. Für Felix hatte Viki das Rennen verloren und gab ihr keine Rose.

Diese Frauen kämpfen weiter um Rosen

Team Martin:

Clara

Lena

Leonie

Team Felix

Vivi

Paulina

Seyma

Wann und wo läuft Die Bachelors?

Die neue Staffel Die Bachelors gibt es seit dem 18. Juni zur Primetime um 20:15 Uhr bei RTL. Jeden Mittwoch wird eine neue Folge des Datingformats ausgestrahlt. Auf RTL+ kann die jeweilige Folge bereits eine Woche im Voraus geschaut werden. Hier sind bereits zwei Folgen verfügbar.