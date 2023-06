Die beste Fantasy-Serie des Jahres hat noch kaum jemand gesehen – obwohl sie unglaubliche Action-Szenen hat und bei einem großen Streaming-Dienst läuft

Kaum jemand spricht über die bisher beste Fantasy-Serie des Jahres. Diese streamt bei Disney+ und hat allein für ihre wahnsinnige Action mehr Aufmerksamkeit verdient.

Wir leben in einer Zeit, die für Serienfans Fluch und Segen ist. Monatlich starten über 100 neue Serien und Staffeln, die im TV und bei den unterschiedlichen Streaming-Diensten zum Bingen einladen. Aber diese Vielfalt hat auch ihre Schattenseite: Zahlreiche Serien-Perlen gehen in der Masse völlig unter.

Ein Opfer des Serien-Überangebots ist die kürzlich bei Disney+ gestartete Fantasy-Serie American Born Chinese, die auf einer erfolgreichen Graphic Novel basiert und mit Michelle Yeoh und Ke Huy Quan aus Everything Everywhere All at Once sogar zwei Oscar-Stars zur Besetzung zählt. Umso überraschender ist es, dass sie kaum jemand schaut.

Nicht einmal 10 Bewertungen kann die Serie zwei Wochen nach Start bei Moviepilot vorweisen. Das ist völlig unverdient. Denn American Born Chinese ist ein fantastisches Serien-Highlight, das weder Fantasy- noch Action-Fans verpassen sollten.

Fantasy-Highlight bei Disney+: American Born Chinese entfesselt Kampf der Götter

Die Handlung von American Born Chinese erinnert entfernt an eine Variation von Percy Jackson - Diebe im Olymp – in diesem Fall mit Gottheiten und Sagengestalten aus der chinesischen Mythologie.

Disney+ American Born Chinese

Hier ist es der asiatisch-amerikanische Teenager Jin Wang (Ben Wang), der zwischen Schulstress, Gefühlschaos und der kriselnden Ehe seiner Eltern plötzlich auch noch mit chinesischen Gottheiten konfrontiert wird, die sich auf den Gängen seiner Highschool bekämpfen.

Grund dafür ist der chinesische Austauschschüler Wei-Chen (Jim Liu), der in Jins Leben platzt. Dieser behauptet, dass er der Sohn des Affen-Königs Sun Wukong (Daniel Wu, bekannt aus Into the Badlands) sei und mit Hilfe von Jin eine mysteriöse Schriftrolle finden will, um einen Aufstand im Himmel zu verhindern. Klingt nach einer sehr lebhaften Fantasie? Jin glaubt das auch, wird aber bald eines Besseren belehrt.

American Born Chinese ist ein furioser Fantasy-Mix voller schräger Ideen

American Born Chinese ist eine ungewöhnliche Serie. In ihr kollidieren unterschiedlichste Genres und Tonarten und daraus entsteht etwas Besonderes, das die kulturellen Gegensätze, die Jin in sich vereint, auf kreative Art auf den Punkt bringt.

Disney+ American Born Chinese

Hier trifft Coming-of-Age-Drama über ein Einwanderkind auf schrille Fantasy mit krachender Martial-Arts-Action und absolut schrägen Ideen. Eine Göttin der Barmherzigkeit im Konsumrausch, ein seit Jahrtausenden betrunkener Mönch sowie ein Edelsteine fressender Hund sind nur einige der witzigen Einfälle, die American Born Chinese auffährt.

Genauso abgedreht ist auch die Inszenierung, die mit verschiedenen Bildformaten und Stilen spielt. So werden immer wieder Szenen einer fiktiven 90er Jahre-Sitcom (mit Ke Huy Quan als peinlicher Klischee-Asiate) eingestreut, bei denen einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Eine Flashback-Episode wird hingegen zur grandios-trashigen Retro-Hommage an die japanische Kult-Serie Monkey bzw. Saiyūki aus den 70ern.

Die größte Überraschung von American Born Chinese sind aber die unglaublichen Action-Szenen, die alles in den Schatten stellen, was jüngste Action-Serien wie Netflix' FUBAR und Amazons Citadel ablieferten.



Das Fantasy-Highlight überrascht mit unglaublicher Action

Jede der insgesamt acht rund 30-minütigen Episoden (unter anderem von Shang-Chi-Regisseur Destin Daniel Cretton und Lucy Liu inszeniert) trumpft mit mindestens einer fantastischen Fantasy-Kampf-Sequenz auf. Mit maximaler Dynamik, witzigem Einfallsreichtum und Schwerkraft überwindenden Bewegungen lassen die Kämpfe die Herzen eines jeden Fans von Wuxia-Fantasy und Hongkong-Action höher schlagen.

Disney+ American Born Chinese

Ein Beispiel gefällig? Die von Action-Ikone Michelle Yeoh verkörperte Gottheit Guanyin, die sich auf der Erde als Wei-Chens Tante tarnt, wird in ihrer Wohnung vom boshaften Stierdämon angegriffen. Im Jogginganzug bekleidet schleudert sie ihren Körper quer durch den Raum und versucht während des Kampfes ihren gerade frisch von Ikea gekauften Couchtisch vor der Zerstörung zu bewahren.

American Born Chinese ist schräg, witzig und erzählt in all dem Chaos eine tiefgründige Geschichte mit mehreren Deutungsebenen. Umso tragischer ist es, dass dieses Serien-Schmuckstück kaum Beachtung findet. Verbannt lieber eine weitere mittelmäßige Netflix-Serie von eurer Merkliste und gebt stattdessen diesem stilwütigen Fantasy-Trip eine Chance.

Podcast für Serien-Fans: 13 Fantasy-Highlights starten noch dieses Jahr bei Netflix, Disney+ und mehr

Für die kommenden Monate stehen bei Netflix, Disney+, Amazon und Co. mehrere spannende Fantasy-Serien in den Startlöchern. Ob Geister-Detektive, deutsche Mythen mit schurkischen Helden oder die Anime-Realserien zu One Piece und Avatar: Wir stellen euch die kommenden 13 Highlights vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der 3. Staffel The Witcher kehrt auch das Engel-Teufel-Duo von Good Omens nach vier Jahren für eine 2. Staffel in den Stream zurück. Außerdem könnt ihr ein paar vielversprechende Fantasy-Serien entdecken, von denen ihr bis jetzt garantiert noch nichts gehört habt.