Die beste Fantasy-Serie seit Jahren ist jetzt bei Netflix: Sie beginnt dort, wo Herr der Ringe aufhört

Auf Netflix könnt ihr ab sofort eine der besten Fantasy-Serien der letzten Jahre streamen. Sie hat ein einzigartiges Konzept, aber viel zu wenige kennen sie.

House of The Dragon, The Witcher, Das Rad der Zeit und natürlich Amazons Herr der Ringe: Die Ringe der Macht sind nur einige spannende Fantasy-Serien, die in den letzten Jahren für Aufmerksamkeit sorgten. Von einem der besten und ungewöhnlichsten Genre-Vertreter haben aber wohl die wenigsten Fantasy-Fans gehört. Das könnte sich jetzt ändern, denn ab sofort gibt es die komplette 1. Staffel von Frieren: Nach dem Ende der Reise bei Netflix zu streamen.

Mit einer ausgezeichneten Wertung von 8,5 von 10 Punkten von der Moviepilot-Community sowie fantastischen 8,9 von 10 Punkten bei IMDB zählt die Anime-Adaption des gleichnamigen Mangas von Kanehito Yamada und Tsukasa Abe zu den besten Fantasy-Serien, die es aktuell zu sehen gibt. Frieren: Nach dem Ende der Reise wirft die spannende Frage auf: Was passiert eigentlich nach dem Ende eines epischen Fantasy-Abenteuers wie Herr der Ringe?

Frieren bei Netflix beginnt dort, wo andere Fantasy-Epen enden

Ende gut, alles gut! So kennen wir es aus unzähligen Fantasy-Erzählungen. Eine Gruppe von Held:innen begibt sich auf eine epische Reise, bezwingt das ultimative Böse und kehrt nach der Rettung der Welt erfolgreich nach Hause zurück. Zu Beginn der Anime-Serie ist das Ende aber erst der Ausgangspunkt der Geschichte.

In einer mittelalterlichen Fantasy-Welt besiegt die Elfenmagierin Frieren zusammen mit dem Krieger Himmel, dem Zwerg Eisen und dem Kleriker Heiter den mächtigen Dämonenkönig. Am Ende ihrer 10-jährigen gemeinsamen Heldenreise trennt sich die Gruppe für ein halbes Jahrhundert. Die Reunion wird für Frieren allerdings zum Schock. Für das nur langsam alternde Wesen ist nur ein Wimpernschlag vergangenen, für ihre Freunde hingegen ein ganzes Leben.

Nach dem Tod eines Wegbegleiters erkennt Frieren, dass sie ihren Freund nie richtig kennengelernt hat und es dafür bereits zu spät ist. Und so beginnt sie an der Seite neuer Weggefährt:innen noch einmal die lange Odyssee von damals, um sich an die schwindenden Erinnerungen zu klammern, mehr über die Menschen zu erfahren und an einem fernen Ort im Norden des Reiches vielleicht auf die Seele des Verstorbenen zu treffen.

Ein melancholisches Fantasy-Highlight, das mit Erwartungen bricht

Frieren: Nach dem Ende der Reise ist alles andere als eine typische Fantasy-Serie. Anstatt die Elfe auf ein zweites Abenteuer voller epischer Kämpfe zu schicken, stimmt die Serie hauptsächlich melancholische Töne an und konfrontiert das nahezu unsterbliche und übermächtige Wesen mit der Vergänglichkeit menschlicher Leben, dem unaufhaltsamen Lauf der Zeit, verpassten Chancen und bittersüßer Nostalgie.

Natürlich gibt es auch den ein oder anderen Kampf mit aufregend inszenierter Magie-Action zu bestaunen. Doch vor allem Nebensächlichkeiten und Gemütlichkeit sind die große Stärke der Fantasy-Serie, wenn die Hauptfiguren neue Menschen und ihre Konflikte kennenlernen, kleine wie große Aufträge erfüllen und Frieren mal wieder ihr Erspartes für Krimskrams und unnütze Zaubersprüche verprasst.

Frieren: Nach dem Ende der Reise begeistert nicht nur mit einem fantastischen Soundtrack und wunderschönen Animationen. Fantasy-Fans erwartet vor allem ein erfrischend anderer Blick auf das Genre, voller unerwartet emotionaler Nuancen, liebenswerten Charakteren und einer epischen Geschichte mit reichlich (schrulligem) Humor und Herz.

Bei Netflix streamen seit dem 1. März 2025 alle 28 (!) Episoden der 1. Staffel. Danach ist aber längst nicht Schluss. Frieren wurde bereits um eine 2. Staffel verlängert, die 2026 hierzulande bei Crunchyroll an den Start gehen soll.