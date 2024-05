Die beste Marvel-Serie kriegt jetzt schon 2. Fortsetzung – und die Nachricht wird noch besser

Nach WandaVision bekommt ein Fan-Liebling aus dem Marvel-Kracher eine eigene Serie. Jetzt wurde verkündet, dass eine der beiden Hauptfiguren ebenfalls bei Disney+ zurückkehren wird.

Mit WandaVision wurde das Marvel Cinematic Universe (MCU) 2021 erfolgreich auf das Serienformat bei Disney+ übertragen. Die Produktion mit Elizabeth Olsen und Paul Bettany in ihren Superhelden-Paraderollen trumpfte mit erzählerischem und kreativem Einfallsreichtum auf. Gerade zu Beginn war WandaVision so ein rauschhafter Ritt durch die Sitcom-TV-Geschichte.

Im September kommt mit Agatha All Along eine Nachfolgeserie zu Disney+, die sich um Szenendiebin Agatha Harkness (Kathryn Hahn) drehen wird. Das bleibt aber nicht der einzige WandaVision-Ableger.

Neue Vision-Serie kommt von Star Trek-Macher für Disney+

Laut Variety ist eine neue Vision-Serie für Disney+ in Planung, für die Hauptdarsteller Paul Bettany zurückkehrt. Einen offiziellen Titel dafür gibt es noch nicht, aber bekannt ist, dass die Handlung nach den Ereignissen von WandaVision spielen soll und die Geschichte von White Vision fortführt.

Als Showrunner ist Terry Matalas an Bord, der unter anderem als ausführender Produzent an Star Trek: Picard beteiligt war. Wie Variety berichtet, soll das Marvel-Studio vor allem von Matalas' Arbeit als Showrunner der 3. Picard-Staffel begeistert gewesen sein.

Wann startet das WandaVision-Spin-off Agatha All Along bei Disney+

Vor der neuen Vision-Serie, die erst 2026 aufschlagen soll, kommt erstmal der Ableger rund um die heimtückische Marvel-Hexe. Agatha All Along soll am 18. September 2024 mit zwei Folgen bei Disney+ starten. Der Rest der insgesamt neun Episoden erscheint danach im Wochentakt.

