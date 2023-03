Die beste Star Trek-Serie seit Jahren kehrt zurück: Starttermin für Strange New Worlds Staffel 2 steht fest und das ist nicht alles

Gute Nachrichten für Star Trek-Fans: Der Start von Strange New Worlds und die Zukunft der Serie sind gesichert und das ist nicht alles.

Star Trek-Fans stehen vor einem Schlaraffenland an Serien-Unterhaltung, angefangen bei der überraschend guten 3. Season von Star Trek: Picard bis hin zu den gefeierten Animationsserien Lower Decks und Prodigy. Der qualitative Warpkern der langlebigen Science-Fiction-Reihe heißt derzeit Star Trek: Strange New Worlds, deren erste Staffel mit Lob überschüttet wurde. An der 2. Staffel wird schon seit Monaten gearbeitet und nun steht fest, wann wir sie zu Gesicht bekommen. Das ist aber nur ein Teil einer großen Ladung von Star Trek-Neuigkeiten.

Neues zu Star Trek: Strange New Worlds, Lower Decks und mehr

Folgendes wurde bei StarTrek.com bekannt gegeben:



Star Trek: Strange New Worlds erhält eine 3. Staffel



Die 2. Staffel startet am 15. Juni 2023

Die Animationsserie Lower Decks wurde um eine 5. Staffel verlängert



Staffel 4 kommt im Spätsommer 2023

Die Kinderserie Prodigy kehrt im Winter mit Season 2 zurück



Darüber hinaus wurde bestätigt, dass die fünfte und letzte Staffel von Star Trek: Discovery Anfang nächsten Jahres veröffentlicht wird.

Weitere Serien womöglich in Planung

Vorerst gibt es keine gesicherten Informationen über weitere Spin-offs, aber Andeutungen in die Richtung:

Section 31: Der von Michelle Yeoh angeführte Ableger von Discovery ist noch nicht tot. Das deutete Alex Kurtzman, einer der Köpfe des Sci-Fi-Universums, in einem Interview an: " Wir sind gespannt auf Section 31. Und das ist alles, was ich sagen werde." (via ComicBook )

Der von Michelle Yeoh angeführte Ableger von Discovery ist noch nicht tot. Das deutete Alex Kurtzman, einer der Köpfe des Sci-Fi-Universums, in einem Interview an: " (via ) Picard-Showrunner Terry Matales teaste eine Art Miniserie mit dem Titel Star Trek: Legacy, welche die Geschichte nach Staffel 3 fortführen könnte, wie TrekMovie berichtet.

Wir müssen auf offizielle Ankündigungen der Serien noch warten, möglicherweise wissen wir nach dem Star Trek Day am 8. September 2023 mehr.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

