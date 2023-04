Die beste Star Trek-Serie seit Jahren meldet sich zurück: Trailer für Strange New Worlds Staffel 2 bietet Space-Monster, James T. Kirk und Zeitreisen

Im Sommer kommt die 2. Staffel 2 Star Trek: Strange New Worlds und im ersten Teaser-Trailer gibt es schon einiges zu sehen, darunter der zukünftige Captain Kirk, Ekel-Monster und anscheinend eine Zeitreise.

Das ist eine echte Star Trek-Woche: Erst wurde der neue Section 31-Film mit Michelle Yeoh angekündigt. Gestern Abend folgte der erste Teaser-Trailer für Star Trek: Strange New Worlds Staffel 2 (siehe unten) und am Freitag beendet das Finale der 3. Staffel das Sci-Fi-Abenteuer Star Trek: Picard.

Bleiben wir bei Strange New Worlds: Die gefeierte Star Trek-Serie über Enterprise-Kapitän Christopher Pike geht im Sommer in die 2. Staffel. Der Teaser-Trailer zeigt Paul Wesley, der als junger James. T. Kirk in die Fußstapfen von William Shatner und Chris Pine tritt. Außerdem gibt's Klingonen im 1990er-Jahre-Stil, ein an Alien erinnerndes Space-Monster und anscheinend mindestens eine Zeitreise. Aber seht selbst.

Schaut euch hier den Trailer für Staffel 2 von Strange New Worlds an:

Star Trek Strange New Worlds - Season 2 Trailer (English) HD

Das ist über Staffel 2 der Sci-Fi-Serie bekannt

Carol Kane taucht ebenfalls im Trailer auf. Sie spielt die neue Chefingenieurin der Enterprise, Pelia. Wer neugierig ist, warum die Enterprise die Stelle neu besetzen muss, sollte sich Staffel 1 der Serie bis zu Ende anschauen.

Gegen Ende der Premieren-Staffel erschien auch Paul Wesley als James T. Kirk auf der Bildfläche. Der ehemalige Hauptdarsteller von Vampire Diaries spielt den legendären Star Trek-Helden, bevor er zum jüngsten Kapitän in der Geschichte der Sternenflotte ernannt wurde. Strange New Worlds erzählt nämlich die Vorgeschichte der allerersten Star Trek-Serie Raumschiff Enterprise. Zu dieser Zeit führt Christopher Pike (Anson Mount) die Crew an. Dazu gehören unter anderem der Vulkanier Spock (Ethan Peck), die Krankenschwester Christine Chapel (Jess Bush) und Linguistin Nyota Uhura (Celia Rose Gooding) – allesamt Figuren aus der Originalserie.

Paramount Paramount

Ausgehend von dem Geschäft, das Kirk und Security-Chefin La'an Noonien-Singh (Christina Chong) im Teaser-Trailer besuchen, erwartet uns wohl eine Zeitreise.

Eines der Highlights der 2. Staffel macht sich in dem Video noch rar: der Crossover mit der Animationsserie Star Trek: Lower Decks. Dieser wird aus einer Mischung aus Realfilmaufnahmen und Animation bestehen und wurde von Commander Riker-Darsteller Jonathan Frakes inszeniert. Die beiden Lower Decks-Sprecher:innen Tawny Newsome und Jack Quaid werden in der Folge ihre Charaktere Ensign Mariner und Ensign Boimler erstmals im Live-Action-Gewand spielen.

Wann kommt Staffel 2 von Star Trek: Strange New Worlds nach Deutschland?

Anders als bei der letzten Staffel, muss das deutsche Publikum nicht länger auf die Serie warten als der Rest der Welt. Am 15. Juni 2023 feiert Staffel 2 von Strange New Worlds beim Streaming-Dienst Paramount+ Premiere. Danach erfolgt die Veröffentlichung neuer Episoden immer donnerstags.

Staffel 2 besteht erneut aus 10 Folgen. Staffel 3 der Science-Fiction-Serie wurde bereits bestellt.

