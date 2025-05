Während Sci-Fi-Fans vergeblich auf den nächsten Star Trek-Film im Kino warten, gibt es wenigstens im Serienbereich gute Nachrichten zu verkündeten. Die 3. Staffel von Strange New Worlds geht bald weiter.

Genauso wie Star Wars tut sich Star Trek dieser Tage schwer, einen neuen Film auf die große Leinwand zu bringen. In den vergangenen Jahren wurden diverse Projekte angekündigt und sind wieder auseinandergefallen. Was dafür umso stabiler läuft, ist das Seriengeschäft. Hier türmt sich ein Titel auf den anderen.

Unter den vielen Star Trek-Serien, die uns zuletzt erreicht haben, ist Star Trek: Strange New Worlds mit Abstand die beste. Nun kündigt sich die 3. Staffel mit einem konkreten Startdatum an. Ab dem 17. Juli 2025 begibt sich die Enterprise-Crew von Captain Christopher Pike wieder in die unendlichen Weiten der Galaxis.

Beste neue Star Trek-Serie: So könnt ihr Strange New Worlds Staffel 3 bei Paramount+ schauen

Nachdem Anfang April bereits der erste Teaser-Trailer zur Sci-Fi-Fortsetzung enthüllt wurde, überbringt uns Deadline die frohe Botschaft der Staffelpremiere. Und die beste Nachricht ist: Das Datum gilt nicht nur für die USA. Auch in Deutschland geht die 3. Staffel von Star Trek: Strange New Worlds am 17. Juli 2025 an den Start.

Der Trailer zu Strange New Worlds Staffel 3:

Star Trek: Strange New Worlds - S03 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Wie genau läuft die Veröffentlichung der 3. Staffel von Strange New Worlds ab? Laut Paramount+ gibt es zum Start direkt zwei Episoden. Danach trifft jeden Donnerstag ein neues Kapitel ein. Insgesamt umfasst die 3. Staffel zehn Episoden. Das Finale wird am 11. September 2025 auf der Plattform des Streaming-Diensts online gestellt.

Aufregende Star Trek-Fortsetzung im Anmarsch: Wovon handelt Strange New Worlds Staffel 3?

Bei Strange New Worlds handelt es sich um die elfte Star Trek-Serie und ein Spin-off zu Star Trek: Discovery. Die 1. Staffel debütierte 2022. Ein Jahr später folgte die 2. Staffel. Die Geschichte ist im 23. Jahrhundert angesiedelt und spielt eine Dekade vor den Ereignissen der Originalserie Raumschiff Enterprise aus den 1960er Jahren.

In der offiziellen Synopse zur 3. Staffel heißt es:

[Die Enterprise-Crew] muss die erschütternde Begegnung mit dem Gorn aus der 2. Staffel verarbeiten. Doch neues Leben und neue Zivilisationen warten bereits auf sie, darunter auch ein Gegner, der den Mut und die Entschlossenheit der Besatzung auf die Probe stellt. Die 3. Staffel ist eine spannende Weiterentwicklung des klassischen Star Trek und führt sowohl neue als auch bekannte Charaktere zu neuen Höhen und taucht in Abenteuer ein.

Zum Hauptcast der 3. Staffel gehören Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun und Martin Quinn. Als Gaststars sind bisher bestätigt: Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O’Sullivan, Melanie Scrofano, Carol Kane und Paul Wesley.

Geschaffen wurde Strange New Worlds von Akiva Goldsman, Alex Kurtzman und Jenny Lumet. Als Showrunner fungieren Goldman und Henry Alonso Myers. Die nächste große Star Trek-Serie, die uns bei Paramount+ erwartet, ist Starfleet Academy. Das Projekt wurde bereits vor Jahren angekündigt. Ein offizielles Startdatum steht noch nicht fest.