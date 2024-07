Die beste Star Wars-Serie könnt ihr jetzt ohne Disney+ schauen: Sichert euch das limitierte 4K-Steelbook

Ab sofort könnt ihr die beste Star Wars-Serie ganz ohne Disney+ schauen. Alle zwölf Episoden der 1. Staffel von Andor gibt es ab sofort im schicken Steelbook für die Heimkinosammlung.

In den vergangenen Jahren haben wir einen Boom an Star Wars-Realserien erlebt. Angestoßen durch den Hype um The Mandalorian sind inzwischen sechs Live-Action-Projekte aus der weit entfernten Galaxis erschienen, die in episodischer Form erzählt werden. Der Haken: Lange Zeit konnten die nur mit Abo bei Disney+ gestreamt werden. Doch jetzt kommen immer mehr in physischer Form ins Heimkino.

Erst im Juni ist die sechsteilige Obi-Wan Kenobi-Serie mit Ewan McGregor erschienen. Jetzt folgt der nächste Titel, den ihr direkt daneben ins Regal stellen könnt: Andor. Erzählt wird die Vorgeschichte des aus Rogue One bekannten Rebellen-Captains Cassian Andor, gespielt von Diego Luna. Der nervenaufreibende Spionage-Thriller voller politischer Intrigen und Abgründe ist die mit Abstand beste Star Wars-Serie.

Die Star Wars-Serie Andor erscheint endlich auf Blu-ray und 4K-Disc: Alle Infos zur Steelbook-Veröffentlichung

Nachdem Andor bislang nur exklusiv bei Disney+ als Stream verfügbar war, könnt ihr euch die Serie jetzt erstmals ins Regal stellen. Leonine hat im Auftrag von Disney die klassische Heimkinoauswertung übernommen. Seit dem 5. Juli 2024 könnt ihr Andor als limitierte Steelbook-Edition mit zahlreichen Special-Features kaufen.

Das Steelbook kommt mit drei 4K UHD-Discs und drei Blu-ray-Discs. Darauf befinden sich nicht nur die zwölf Episoden der 1. Staffel von Andor, die euch insgesamt 546 Minuten ins Star Wars-Universum entführen. Auch am Bonusmaterial wurde nicht gegeizt. Fünf Behind-the-Scenes-Videos verraten mehr über die Entstehung der Serie.

Leonine/Disney Andor

Die Special-Features orientieren sich an den zentralen Schauplätzen der Serie und folgen der Geschichte in chronologischer Reihenfolge. Wir beginnen in der Tristesse von Ferrix, ehe wir uns in der klagenden Landschaft von Aldhani wiederfinden. Danach folgt ein kurzer Abstecher nach Coruscant, der Hauptstadt der Galaxis, und eine Inhaftierung im Gefängnis Narkina 5. Am Ende führen alle Wege zurück nach Ferrix.

Das Bonusmaterial von Andor Staffel 1 im Überblick:

Ferrix Teil 1: Serienschöpfer Tony Gilroy erklärt mit Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy und Hauptdarsteller Diego Luna den Ursprung der Serie.

Serienschöpfer Tony Gilroy erklärt mit Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy und Hauptdarsteller Diego Luna den Ursprung der Serie. Aldhani: Hier kommen wir direkt ans Set zu den Dreharbeiten in Schottland und erfahren mehr über das Training, die Stunts und die Spezialeffekte.

Hier kommen wir direkt ans Set zu den Dreharbeiten in Schottland und erfahren mehr über das Training, die Stunts und die Spezialeffekte. Coruscant: Dieses Feature widmet sich dem zweiten großen Handlungsstrang rund um Senatorin Mon Mothma, Rebell Luthen Rael und ISB-Agentin Dedra.

Dieses Feature widmet sich dem zweiten großen Handlungsstrang rund um Senatorin Mon Mothma, Rebell Luthen Rael und ISB-Agentin Dedra. Narkina 5: Der beste Andor-Arc findet in einem Hochsicherheitsgefängnis statt. Alles über das Design und Fan-Favorit Kino Loy erfahrt ihr hier.

Der beste Andor-Arc findet in einem Hochsicherheitsgefängnis statt. Alles über das Design und Fan-Favorit Kino Loy erfahrt ihr hier. Ferrix Teil 2: Am Ende ergreifen nochmal Tony Gilroy und Diego Luna das Wort und führen durch die Umsetzung des actiongeladenen Staffelfinales.



Darüber hinaus gibt es drei Postkarten mit Konzeptzeichnungen als Zugabe im Steelbook, auf denen verschiedene Motive aus der Serie wiederzuerkennen sind.

Technische Daten zur 4K-Version von Andor Staffel 1:

Video: 2160p High Definition / 2,39:1 / 16:9

2160p High Definition / 2,39:1 / 16:9 Sprachen: Dolby Atmos 7.1.4: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch

Dolby Atmos 7.1.4: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Französisch, Japanisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch

Technische Daten zur Blu-ray-Version von Andor Staffel 1:

Video: 1080p High Definition / 2,39:1 / 16:9

1080p High Definition / 2,39:1 / 16:9 Sprachen: DTS-HD MA 5.1: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch

DTS-HD MA 5.1: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Französisch, Japanisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch

Die Zukunft von Andor ist bereits gesichert und das Ende steht auch schon fest. Seit dem Start der Serie wissen wir, dass es insgesamt nur zwei Staffeln mit jeweils zwölf Episoden geben wird. Nachdem die 1. Staffel 2022 ihre Premiere bei Disney+ gefeiert hat, folgt 2025 die 2. Staffel, die direkt in den Ereignissen von Rogue One münden soll.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.