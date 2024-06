Erstmals ohne Streaming-Abo schauen: Die große Star Wars-Rückkehr, auf die Fans 17 Jahre lang gewartet haben

Jahrelang haben Star Wars-Fans der Rückkehr von Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi entgegengefiebert. Jetzt gibt es sein Serien-Abenteuer endlich auch im Heimkino.

Lange Zeit sah es so aus, als würden wir Ewan McGregor nie wieder mit einem blauen Lichtschwert in der Hand vor der Kamera sehen. Nach dem Finale der Prequel-Trilogie 2005 war die Star Wars-Geschichte vorerst beendet. George Lucas hatte die Sternensaga wieder an den Punkt geführt, an dem sie 1977 angefangen hatte.



Dann kam der Aufkauf von Lucasfilm durch Disney und schnell war klar: Star Wars ist noch lange nicht auserzählt. Neben einer neuen Trilogie wurden diverse Spin-offs angekündigt. Viele Fans hofften und spekulierten, dass es sich bei einem dieser Projekte um einen Obi-Wan Kenobi-Film mit McGregor in der Hauptrolle handelt.

Die Obi-Wan Kenobi-Serie erscheint endlich auf Blu-ray und 4K-Disc: Alle Infos zur Steelbook-Veröffentlichung

Tatsächlich befand sich zwischenzeitlich ein Kenobi-Film in der Entwicklung. Nach dem Start von Disney+ wurde das Projekt jedoch in eine Serie umgewandelt. 2022 kehrte McGregor schließlich ins Star Wars-Universum zurück: Obi-Wan Kenobi erzählt in sechs Episoden, was zwischen Die Rache der Sith und Krieg der Sterne passiert ist.

Nachdem Obi-Wan Kenobi bisher nur exklusiv bei Disney+ als Stream verfügbar war, könnt ihr sie euch jetzt erstmals ins Regal stellen. Leonine hat im Auftrag von Disney die klassische Heimkinoauswertung der Serie übernommen. Seit dem 7. Juni 2024 könnt ihr Obi-Wan Kenobi als limitierte Steelbook-Edition kaufen.

Leonine/Disney Obi-Wan Kenobi

Das Steelbook kommt mit zwei 4K UHD-Discs und zwei Blu-ray-Discs – sowie jeder Menge Bonusmaterial. Neben den sechs Episoden der Serie könnt ihr dank der Special-Features ebenfalls einen Blick hinter die Kulissen werfen. Unter die Lupe genommen werden folgende Teile der Entstehungsgeschichte:

Die Lichtschwertkämpfe: Regisseurin Deborah Chow geht mit Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) und Hayden Christensen (Anakin Skywalker bzw. Darth Vader) die einzelnen Lichtschwertkämpfe der Serie durch.

Regisseurin Deborah Chow geht mit Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) und Hayden Christensen (Anakin Skywalker bzw. Darth Vader) die einzelnen Lichtschwertkämpfe der Serie durch. Die Gegenspieler:innen: Hier erfahren wir mehr über die ungemütlichen Figuren der Serie, angefangen bei Darth Vader bis hin zu den Inquisitor:innen, zu denen auch die von Moses Ingram verkörperte Reva Sevander gehört.

Hier erfahren wir mehr über die ungemütlichen Figuren der Serie, angefangen bei Darth Vader bis hin zu den Inquisitor:innen, zu denen auch die von Moses Ingram verkörperte Reva Sevander gehört. Die Planeten: Die Kenobi-Serie legt an vielen verschiedenen Orten im Star Wars-Universum Station ein. In diesem Special-Feature bekommen wir mehr über die Gestaltung der Planeten erzählt, von Alderaan bis Tatooine.

Am interessantesten ist jedoch der Audiokommentar von Deborah Chow, den ihr euch zur finalen Episode der Serie anhören könnt. Darüber hinaus gibt es drei Postkarten mit Konzeptzeichnungen zu den drei wichtigsten Figuren: Obi-Wan, Vader und Leia.

Technische Daten zur 4K-Version:

Video: 2160p High Definition / 2,39:1 / 16:9

2160p High Definition / 2,39:1 / 16:9 Sprachen: Dolby Atmos 7.1.4: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch

Dolby Atmos 7.1.4: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Französisch, Japanisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch

Technische Daten zur Blu-ray-Version:

Video: 1080p High Definition / 2,39:1 / 16:9

1080p High Definition / 2,39:1 / 16:9 Sprachen: DTS-HD MA 5.1: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch

DTS-HD MA 5.1: Englisch / Dolby Digital 5.1: Deutsch, Französisch, Japanisch Untertitel: Deutsch, Englisch für Hörgeschädigte, Französisch, Japanisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch

Insgesamt erwarten euch 261 Minuten Star Wars, aufgeteilt in sechs Episoden. Darüber hinaus bestätigt die Heimkinoveröffentlichung, dass es sich bei Obi-Wan Kenobi um eine Miniserie handelt. Obwohl viele Fans auf eine 2. Staffel gehofft haben, ziert nun der Zusatz "Die komplette Serie" das Cover der schicken Steelbook-Veröffentlichung.

Verworfene Obi-Wan Kenobi-Pläne:

Andor und Co.: Kommen die anderen Star Wars-Serien auch noch auf Blu-ray und 4K-Disc ins Heimkino?

Obi-Wan Kenobi ist nach The Mandalorian Staffel 1 und 2 die dritte Veröffentlichung einer exklusiv für Disney+ produzierten Star Wars-Serie. Als Nächstes erscheint am 5. Juli 2024 der Rogue One-Ableger Andor. Weitere Pläne sind bisher nicht bekannt. Aktuell könnt ihr bei Disney+ die neueste Star Wars-Serie streamen, namentlich The Acolyte.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.