Die beste Wednesday-Szene, aber unter Wasser: Netflix-Fans stellen Jenna Ortegas Tanz auf unglaubliche Art nach

Jenna Ortegas Tanz im Netflix-Hit Wednesday begeistert Fans. Einige von ihnen haben jetzt kreative Wege gefunden, die Szene in den sozialen Medien nachzustellen.

Wednesday-Fans tanzen die Jenna Ortega-Szene aus der Netflix-Serie bei Instagram und Co. nach

Wednesday ist auf Netflix zum Mega-Hit geworden und hat Star Jenna Ortega in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Insbesondere ihrehat es vielen Fans angetan. Mittlerweile wird sie von Community-Mitgliedern mit unglaublich viel Herzblut nachgestellt. Sogar unter Wasser.

Ortegas Tanz ist, genau wie ihre Figur Wednesday, ein einzigartiger Mix aus cool, schaurig und absolut andersartig. Reizvoll fand diese Mischung unter anderem die Unterwasser-Tänzerin Kristina Makushenko, die die Szene am Boden eines Tauchbeckens nachstellt.

"Es hat vier Stunden gedauert, das zu filmen", sagt Makushenko über den Dreh. Das Resultat kann sich sehen lassen. Das Video arbeitet mit einem Zeitraffer, um mit der Geschwindigkeit der Musik mitzuhalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fast ebenso aufwendig muss es für Eiskunstläuferin Kamila Valieve gewesen sein, die Bewegungen auf dem Eisplatz nachzustellen und mit mehreren professionellen Bewegungsfiguren des Sports zu verbinden:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch ein ziemlich junger Wedneday-Fan stellte Ortegas Tanz auf Instagram mit beeindruckend authentischer Choreographie (und Gesichtsausdruck!) nach:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serie lohnt sich allerdings nicht nur Tanz-Fans. Was Wednesday so besonders macht, erfahrt ihr unter anderem in folgendem Moviepilot-Artikel: Wednesday bei Netflix ist die perfekte Rachefantasie für gemobbte Kinder – und Erwachsene.

Podcast: Die 22 besten Serien 2022

Wir schauen zurück auf die unzähligen Serien, die im Jahr 2022 bei Netflix, Amazon, Disney+, AppleTV+, MagentaTV, RTL+ und Sky/WOW erschienen sind und stellen euch diejenigen vor, die ihr dabei nicht auslassen solltet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Fantasy-Blockbuster bis zum Sci-Fi-Geheimtipp, vom feierten Drama über ein perfekt gelungenes Serien-Finale bis zur Genre sprengenden Comedy: Unsere 22 Tipps fassen das abwechslungsreiche Serienjahr für euch zusammen und zeigen euch, was es sich auch jetzt noch nachzuholen lohnt.

Was haltet ihr von den Fan-Versionen des Wednesday-Tanzes?