Die besten Adventskalender für Marvel- und Star Wars-Fans bei Amazon

Die Adventszeit steht vor der Tür und euch fehlt noch der passende Adventskalender? Dann haben wir ein paar Vorschläge für euch: Hier kommen Fans von Marvel und Star Wars voll auf ihre Kosten.

In gut zwei Wochen ist es wieder soweit: Die Adventszeit beginnt. Neben Adventskranz und Weihnachtsdeko darf in vielen Haushalten auch der Adventskalender nicht fehlen. Aber welcher soll es denn in diesem Jahr sein?

Wenn ihr derzeit noch auf der Suche nach dem passenden Türchenträger für euch selbst oder als Geschenk für einen Marvel- oder Star-Wars-Fan seid, haben wir eine passende Auswahl an Adventskalendern für euch vorbereitet. Von günstig und kompakt bis hochwertig und reichhaltig bestückt ist für jeden Geschmack das Passende dabei.

Marvel- und Star-Wars-Adventskalender bei Amazon: Die besten Angebote

Lego Adventskalender zu Star Wars und Marvel

© Lego © Lego © Lego © Lego

Adventskalender zu Star Wars und Marvel gibt es von Lego in verschieden Versionen. Die Kalender kosten jeweils zwischen 35 und 55 Euro und beinhalten neben diversen Lego-Figuren auch Accessoires wie Fahrzeuge und Zubehör. Unter anderem stehen euch hier die folgenden Adventskalender zur Auswahl:

Adventskalender von Funko und Hasbro mit Minifiguren



Neben Lego bieten aber auch eine Reihe weiterer Hersteller spezielle Adventskalender mit Marvel- und Star-Wars-Thematik an. Funko etwa verkauft einen Marvel-Adventskalender, in dem 24 sogenannte Pocket-Pop-Figuren enthalten sind. Jede Figur ist circa 6 cm groß und die Auswahl umfasst unter anderem Charaktere wie Iron Man, Captain America, Thanos und Hulk.

© Funko Funko Marvel Adventskalender

Hasbro bietet ähnlich wie Funko ebenfalls einen Adventskalender an, der 24 Mini-Figuren aus dem Star-Wars-Universum beinhaltet. Das Sortiment der Micro-Force-Serie umfasst diverse Charaktere und Fahrzeuge aus unterschiedlichen Episoden. Die Figuren selbst sind ungefähr 3 cm groß und bestehen aus Kunststoff.

© Hasbro Hasbro Star Wars Adventskalender

Adventskalender mit Weihnachtsbaumdekorationen

Wer sich eine Alternative zu Adventskalendern mit Minifiguren wünscht, kommt vielleicht mit den folgenden zwei Varianten auf seine Kosten: Star Wars The Galactic Advent Calender von Insight Editions beinhaltet diverse kleine Gegenstände, die Star Wars und Weihnachten thematisch kombinieren. Neben weihnachtlichen Rezepten sind unter anderem Dekoobjekte und Christbaumschmuck enthalten.

© Insight Editions © Insight Editions © Insight Editions

In dieselbe Kerbe schlägt der offiziell lizensierte Marvel Adventskalender von Insight Edition. Hier bekommt ihr ebenfalls diverse Deko, Charakterprofilkarten bekannter Marvel-Charaktere und jede Menge Kleinkram.

© Insight Edition © Insight Edition © Insight Edition

Wenn ihr also derzeit noch nach einem passenden Adventskalender sucht, werdet ihr hier bestimmt fündig. Wir wünschen euch in diesem Sinne eine frohe Adventszeit 2021.

