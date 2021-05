Die besten Amazon-Angebote am Star Wars-Day: Lego-Millennium Falcon und Monopoly mit Baby Yoda stark reduziert

Amazon feiert den Star Wars Day mit Angeboten. Wir zeigen euch die besten Gelegenheiten, um zu sparen. Es gibt Nachlässe auf Lego-Star Wars und mehr.

Der 4. Mai ist der Star Wars-Tag und Amazon nutzt die weltweiten Fan-Feierlichkeiten für Angebote vor allem aus dem Merchandise-Bereich. Lego-Star Wars-Modelle, Puppen, Blu-ray-Boxen, Bücher - alles ist heute günstiger.

Alle Star Wars-Angebote bei Amazon am Star Wars-Day Amazon Deal

Wir zeigen euch hier in einer Übersicht die besten Angebote beim Online-Händler. Die Rabatte für die einzelnen Artikel übersteigen teilweise die 40-Prozent-Grenze. Allerdings beziehen sich Nachlässe auf die unverbindliche Preisempfehlung und nicht auf den Normalpreis vor dem Star Wars-Tag.



Star Wars-Angebot bei Amazon: Millennium Falcon von Lego

Preis: 119.99 Euro

Rabatt laut Amazon: 25 Prozent

Star Wars-Angebot bei Amazon: Monopoly - Star Wars The Mandalorian



Preis: 32.99 Euro

Rabatt laut Amazon: 43 Prozen

Star Wars-Angebot bei Amazon: Barbie Signature Star Wars C-3PO Puppe



Preis: 84.99 Euro

Rabatt laut Amazon: 43 Prozent

Star Wars-Angebot bei Amazon: Hasbro Mission Fleet Expedition aus The Mandalorian



Preis: 15.99 Euro

Rabatt laut Amazon: 24 Prozent

Reduziert bei Amazon: So viel spart ihr bei der Skywalker Saga Box in 4K und auf Blu-ray

Auch die 9 Filme umfassende Skywalker-Saga-Box in 4K gibt es bei Amazon 40 Euro günstiger. Dafür bekommt ihr die drei großen Star Wars-Kino-Trilogien, also die Original-Trilogie, die Prequels und die jüngsten Sequels in bester Bildqualität mit zahlreichen Extras:

Zum Vergleich: Bei MediaMarkt * müsst ihr derzeit fast 200 Euro für die gleiche Edition berappen.

Auch bei der klassischen Blu-ray-Box der Skywalker Saga spart ihr für kurze Zeit. Statt 79,99 Euro kostet sie bei Amazon derzeit nur 64,97 Euro:

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.