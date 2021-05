Hammer-Angebot zum Star Wars Day: Skywalker Saga Box in 4K kräftig reduziert - jetzt sichern

Die neuen Star Wars-Filme der Skywalker-Saga gibt es seit Kurzem in einer box. Zum Star Wars Day spart ihr kräftig, wenn ihr jetzt bei der 4K-Version oder der Blu-ray zuschlagt.

Heute ist der 4. Mai und das kann nur eines bedeuten: Star Wars-Fans weltweit wünschen sich: May the Fourth Be With You! Das ist aber nicht der einzige Grund zur Freude für Fans der Sternenkrieg-Saga. Denn anlässlich des Star Wars Days gibt es es zahlreiche reduzierte Angebote aus der weit, weit entfernten Galaxis.

Bei Amazon spart ihr aktuell kräftig beim Boxset mit der kompletten Skywalker Saga in 4K und auf Blu-ray! Aber Achtung, das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Reduziert bei Amazon: So viel spart ihr bei der Skywalker Saga Box in 4K und auf Blu-ray

Die 9 Filme umfassende Skywalker-Saga-Box in 4K gibt es bei Amazon 40 Euro günstiger. Dafür bekommt ihr die drei großen Star Wars-Kino-Trilogien, also die Original-Trilogie, die Prequels und die jüngsten Sequels in bester Bildqualität mit zahlreichen Extras:

Zum Vergleich: Bei MediaMarkt * müsst ihr derzeit fast 200 Euro für die gleiche Edition berappen.

Auch bei der klassischen Blu-ray-Box der Skywalker Saga spart ihr für kurze Zeit. Statt 79,99 Euro kostet sie bei Amazon derzeit nur 64,97 Euro:

Spar-Angebot zum Star Wars Day: Was bietet die Skywalker Saga Box in 4K?

Die Skywalker Saga erzählt die größte Geschichte im Star Wars-Universum, von den Ereignissen der Klonkriege über die Rebellion bis hin zum Kampf gegen die Erste Ordnung.

Ausgestattet mit 27 Discs und 26 Stunden Bonusmaterial enthält die Skywalker Saga Box folgende Star Wars-Filme in 4K-Qualität:

Episode I - III

Episode I: Die dunkle Bedrohung



Episode II: Angriff der Klonkrieger

Episode III: Die Rache der Sith

Episode IV - VI

Episode IV: Eine neue Hoffnung

Episode V: Das Imperium schlägt zurück

Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter

Episode VII bis VIIII

Episode VII: Das Erwachen der Macht

Episode VIII: Die letzten Jedi

Episode VIIII: Der Aufstieg Skywalkers

Warum lohnen sich Blockbuster auf 4K Ultra HD-Blu-rays?

Streaming-Übertragungen können zwar die Bildqualität eines physischen Abspielmediums bieten. Die 4K Ultra HD Blu-ray ist jedoch das am höchsten auflösende Format für das Heimkino, das es gibt.

Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei Blockbustern wie der Star Wars-Saga mit ihren aufwendigen Effekten und der mitreißenden Action große Vorteile hat.

