Die besten Western-Filme und Serien 2024: Der überraschende Platz 1 streamt bei Netflix

Was war der beste Western des Jahres? Laut Film- und Serien-Fans kam Kevin Costners Horizon gut an, aber ein Geheimtipp bei Netflix stiehlt die Show.

Kevin Costners wettet Teile seines Vermögens auf die Beliebtheit des Westerns, immerhin hat er sie in sein geplantes vierteiliges Epos Horizon investiert. Der erste Teil der Grenzlandgeschichte kam dieses Jahr ins Kino und wurde von der Moviepilot-Community positiv aufgenommen. Auf Platz 1 der am besten bewerteten Western-Filme und -Serien 2024 schaffte es Horizon allerdings nicht. Welcher Produktion das gelungen ist, erfahrt ihr in der folgenden Liste.

Grundlage für die Liste sind Filme und Serien, die 2024 in Deutschland Premiere gefeiert haben, ob im Kino, im TV, bei Streamingdiensten oder im Heimkino. Neue Staffeln bereits bestehender Serien waren ausgeschlossen. Berücksichtigt wurden nur Produktionen mit 10 oder mehr Bewertungen.