Die bisher spannendste Venom 3-Nachricht hat nichts mit Tom Hardy zu tun

Für Venom 3 mit Tom Hardy hat sich eine Regisseurin gefunden. Die Wahl ist sehr überraschend. Die Marvel-Autorin hat nämlich noch nie Regie geführt.

Tom Hardy-Fans freuen sich jetzt schon auf seinen nächsten Auftritt als Marvel-Monster in Venom 3. Zum Superhelden-Kracher gibt es jetzt die erste richtig spannende Neuigkeit. Für das Projekt wurde eine Regisseurin gefunden, die die Community überraschen dürfte. Perfekt ist sie trotzdem.



Venom-Expertin wird bei Teil 3 des Marvel-Abenteuers Regie führen

Wie Deadline berichtet, soll Kelly Marcel den Film inszenieren. Vielen dürfte der Name überhaupt nichts sagen. Und nicht ganz zu Unrecht. Marcel hat nämlich noch nie zuvor Regie geführt, auch nicht bei Kurzfilmen oder Musikvideos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nichtsdestotrotz ist sie alles andere als unerfahren im Venom-Universum. Die Autorin war maßgeblich an den Drehbüchern der Vorgänger beteiligt. Sie gilt laut Deadline-Quellen als enge Vertraute Tom Hardys, die das Konzept der Filmreihe von Anfang an geprägt hat. In Sachen Rollenverständnis ist ihre Kompetenz unschlagbar.

Wann kommt Venom 3 mit Tom Hardy ins Kino?

Die Besetzung eines Regie-Neulings ist bei einem milliardenschweren Franchise dennoch sehr ungewöhnlich. Ob Marcel frischen Wind in die bisweilen argwöhnisch beäugte Venom-Reihe bringt, bleibt noch eine ganze Weile abzuwarten. Der Marvel-Film hat noch keinen Starttermin. Wir rechnen nicht vor Ende 2023 mit der Veröffentlichung.

Sci-Fi-Filme im Podcast: 10 Streaming-Tipps bei Netflix, Amazon & Disney+

Wenn ihr noch mehr Sci-Fi-Filme zum Streamen sucht, stellen wir euch in dieser Ausgabe 10 Filmtipps vor, die Fans von Matrix, Inception, Dune & Co. begeistern dürften.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Egal, ob Geheimtipp, Klassiker oder persönlicher Liebling: Bei den verschiedenen Streamingdiensten könnt ihr fantastische Sci-Fi-Filme zwischen Dystopie, Alien-Invasion, Zeitschleifen oder fremden Planeten entdecken.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von der Venom 3-Besetzung?