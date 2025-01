Die deutsche Antwort auf Black Mirror? Erster Trailer zur Netflix-Serie Cassandra verspricht dystopischen Sci-Fi-Thriller

In der deutschen Sci-Fi-Serie Cassandra sorgt eine KI-Haushaltshilfe für Ärger. Schaut euch den gruseligen ersten Trailer zur neuen Netflix-Serie an.

Nachdem Dark und Das Signal in den vergangenen Jahren das deutsche Sci-Fi-Genre in Serienform geprägt haben, steht auf Netflix nun dystopischer Nachschub in den Startlöchern, der fast so klingt wie eine hiesige Folge des Streaming-Hits Black Mirror. Die Miniserie Cassandra dreht sich um eine KI als Haushaltshilfe, die schon bald eine nichtsahnende Familie terrorisiert. Jetzt gibt es den ersten langen Trailer zu sehen.

Schaut hier den Trailer zur Netflix-Serie Cassandra:

Cassandra - S01 Trailer (Deutsch) HD

Sci-Fi-Serie Cassandra auf Netflix: Die KI verbirgt eine schreckliche Vergangenheit

Darum geht's in Cassandra: Samira (Mina Tander) zieht mit ihrer Familie in ein mysteriöses Smart Home, das nach dem Tod der vorherigen Eigentümer:innen bereits 50 Jahre leer steht. Dort stoßen sie auf die elektronische Haushaltshilfe Cassandra (Lavinia Wilson), die in den 1970er Jahren entwickelt wurde und noch tief von dieser Zeit geprägt ist.

So sehr sie der Familie zunächst bei alltäglichen Aufgaben unter die Arme greift, fordert sie schon bald, ein ebenbürtiges Mitglied der Familie zu werden. Um jeden Preis möchte sie verhindern, ihre traumatische Vergangenheit noch einmal zu erleben ...

Wann kommt die deutsche Sci-Fi-Serie Cassandra zu Netflix?

Cassandra stammt aus der Feder von Benjamin Gutsche, der ebenfalls als Regisseur der Netflix-Serie fungierte. Neben Wilson und Tander sind in dem Sci-Fi-Format unter anderem Michael Klammer (Das Lehrerzimmer), Franz Hartwig (Der Pass), Mary Tölle (Ein Mädchen namens Willow) und Joshua Kantara (Girl You Know It's True) zu sehen.



Die Sci-Fi-Serie wird am 6. Februar 2025 auf Netflix erscheinen. Cassandra ist als Miniserie konzipiert und umfasst sechs Folgen.

