Die deutsche Antwort auf Yellowstone kommt: Erster Serien-Teaser entfesselt Western-Flair in Niedersachsen

Western-Fans dürfen sich auf eine brandneue Serie aus Deutschland freuen, die euch in bildgewaltige Machtkämpfe um 1900 führen. Seht hier den ersten Teaser zu Schwarzes Gold.

Das Western-Genre hat in den letzten Jahren eine regelrechte Renaissance im Serienbereich erlebt, nicht zuletzt dank zahlreicher Titel des Yellowstone-Universums von Taylor Sheridan, zu denen auch die historischen Prequels 1883 und 1923 zählen.

Fans dieser historischen Western-Hits dürfen sich nun sogar auf einen ähnlichen Genre-Vertreter aus Deutschland freuen, denn mit Schwarzes Gold steht eine Serie um Familiendynastien und Machtkämpfe um die 19. Jahrhundertwende in den Startlöchern. Der erste Teaser-Trailer gibt euch jetzt schon einen ersten Einblick, was euch darin erwartet.

Seht hier den ersten Teaser Trailer zu Schwarzes Gold:

Schwarzes Gold - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Historien-Serie Schwarzes Gold mit Maxton Hall- und Game of Thrones-Stars: Deutschland um 1900 im Ölrausch

Schwarzes Gold spielt in der niedersächsischen Lüneburger Heide um 1900. Dort arbeitet die Bauerntochter Johanna Lambert (Harriet Herbig-Matten) als Magd und träumt von einer Zukunft mit dem Nachbarsjungen Richard (Aaron Hilmer). Nur er weiß von dem Geheimnis, dass sich unter den Feldern von Johannas Familie ein riesiger Schatz versteckt. Doch das junge Glück wird auf eine harte Probe gestellt, als ein skrupelloser Ölhändler auftaucht und einen erbitterten Machtkampf unter den Bauern entfacht.

Neben Maxton Hall-Star Harriet Herbig-Matten und Aaron Hilmer (Das schönste Mädchen der Welt) sind in Schwarzes Gold unter anderem Lena Urzendowsky (How to Sell Drugs online (fast)), Jessica Schwarz (Das Kanu des Manitu) sowie die beiden Game of Thrones-Stars Tom Wlaschiha und Gwendoline Christie zu sehen. Regie führten Nina Wolfrum und Tim Trachte nach den Drehbüchern von Justin Koch, Thorsten Näter, Pamela Katz und Florian Vey.

Wann und wo läuft Schwarzes Gold?

Schwarzes Gold umfasst sechs Episoden à 45 Minuten, die allesamt ab dem 22. Dezember 2025 in der ARD Mediathek als kostenloser Stream verfügbar sein werden. Am 29. Dezember 2025 laufen die ersten vier Episoden darüber hinaus ab 20:15 Uhr im Free-TV in der ARD.

