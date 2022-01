Die erste längere Szene aus The Batman macht selbst Robert Pattinson sprachlos

Nach den Trailern könnt ihr jetzt eine längere Szene aus The Batman schauen. Die beeindruckt mit düsterer Spannung und zeigt Robert Pattinson als Bruce Wayne, der kein einziges Wort spricht.

Die bisherigen Trailer zu The Batman haben die Spannung vor dem neuen DC-Film immer mehr auf die Spitze getrieben. Auch wenn viele Fans noch skeptisch wegen Robert Pattinson in der Hauptrolle als Bruce Wayne sind, sieht der kommende Blockbuster von Matt Reeves nach den ersten Eindrücken bombastisch und düster aus.

Jetzt könnt ihr euch nochmal einen neuen Eindruck von The Batman verschaffen, denn Warner Bros. hat den offiziellen ersten Clip aus dem Film veröffentlicht. Der zeigt den Anschlag von Bösewicht Riddler auf einer Beerdigung und einen komplett sprachlosen Robert Pattinson.

Erste längere Szene aus The Batman ist packend und düster

In der Trauerszene aus dem DC-Film, die in beklemmende Spannung umschlägt, ist Bruce Wayne noch weit von dem charmanten Playboy-Milliardär seiner späteren Jahre entfernt. Pattinson spielt ihn in seinen 30ern und legt die Figur anscheinend als schüchtern-nachdenklichen Charakter an. In dem beeindruckenden Clip sagt er kein einziges Wort und entfaltet trotzdem eine sehr intensive Ausstrahlung.

Schaut hier den ersten Clip aus The Batman:

The Batman - Trailer The Funeral (English) HD

Neben der auffällig stillen Performance von Pattinson besticht der Clip aus dem DC-Film mit den extrem düsteren, realistischen Bildern des Riddler-Anschlags. Regisseur Matt Reeves wurde laut Esquire für The Batman von Meisterwerken wie Sieben, Taxi Driver oder Chinatown inspiriert. Pattinsons Bruce Wayne wollte er in Anlehnung an die Band Nirvana außerdem als eine Art Kurt Cobain-Batman darstellen.

All diese Einflüsse werden im ersten The Batman-Clip schon sehr deutlich und versprechen weiterhin einen der beeindruckendsten DC-Filme überhaupt. Bei uns startet The Batman am 3. März im Kino.

