Die Fortsetzung von Zurück in die Zukunft 3 wurde 1991 veröffentlicht, aber fast niemand weiß, dass sie existiert

Die Zurück in die Zukunft-Filmreihe kommt auf insgesamt drei Teile. 1991 wurde die Geschichte auf ganz andere Art fortgesetzt, doch das dürften nur Hardcore-Fans wissen.

Kaum eine Sci-Fi-Reihe genießt so großen Kultstatus wie Zurück in die Zukunft. Die abgedrehte Zeitreise von Marty McFly (Michael J. Fox) und Doc Brown (Christopher Lloyd) gehört zu den absoluten Sternstunden des Genres. Bis 1990 sind insgesamt drei Filme der Reihe erschienen. Was viele nicht wissen: Die Geschichte wurde mit einem Simulator in einem Vergnügungspark weitererzählt.

Zurück in die Zukunft-Simulator setzte Sci-Fi-Geschichte vor über 30 Jahren fort

Wie unsere internationale Schwesternseite Espinof berichtete, existierte ab 1991 eine Zurück in die Zukunft-Fortsetzung der etwas anderen Art. Erstmals in Hollywood, danach auch in Florida und Japan, wurde ein Themenpark zu dem Sci-Fi-Kult eröffnet. Back to the Future: The Ride war ein Bewegungs-Simulator, der die Story der Reihe als 3D-Spektakel mit eigenen Spezialeffekten und viel Bewegung durch Hydraulik fortsetzte.

Inhaltlich dreht sich alles um die ultimative Konfrontation zwischen Doc Brown und dem großen Bösewicht Biff Tannen (Thomas F. Wilson). Die Story setzt im Jahr 1991 ein, wo der Christopher Lloyd-Charakter ein Institut für Zukunftstechnologie gründet. Hier wird Besucher:innen eine Probefahrt im DeLorean angeboten. Doc selbst reist ins Jahr 2015, um sicherzustellen, dass die Raum-Zeit-Linie nicht durch die Ereignisse in den vorherigen Filmen beeinflusst wurde.

Schaut hier mal wieder den Trailer zum ersten Zurück in die Zukunft-Teil:

Zurück in die Zukunft - Trailer (Deutsch) HD

Daneben reisen andere Wissenschaftler:innen des Instituts in die Jahre 1885 und 1955, wodurch alles wieder sehr kompliziert wird. Bösewicht Biff Tannen gelingt es nämlich, als blinder Passagier in die Gegenwart zu reisen.

Back to the Future: The Ride wurde in Hollywood und Florida nach abnehmendem Erfolg 2007 geschlossen. Der Japan-Ableger ist weiterhin geöffnet.



Perfekter Podcast für Sci-Fi-Fans: Die besten Serien des Genres seit 2000

Was waren die besten Science-Fiction-Serien seit Beginn des neuen Jahrtausends? Im Podcast stellen wir die 10 genialsten Genre-Vertreter vor, die jeder Sci-Fi-Fan gesehen haben sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 10 besten Sci-Fi-Serien der letzten 24 Jahre finden sich hirnverknotende Zeitschleifen, beklemmende Dystopien, verheerende Roboter-Kriege und mehr als nur ein fantastisches Weltraum-Epos.