Netflix-Zeitreisen und Weltraumschlachten bei Amazon: Das sind die 10 besten Sci-Fi-Serien des neuen Jahrtausends

Zeitreisen, Androiden und gewaltige Weltraum-Epen: Wir stellen euch die 10 besten Science-Fiction-Serien vor, die seit dem Jahr 2000 erschienen sind und die jeder Sci-Fi-Fan gesehen haben sollte.

Welche Science-Fiction-Geschichten haben seit Beginn des neuen Jahrtausends das Serien-Geschehen bestimmt wie keine anderen? Welche haben sich als definierende Vertreter des vielseitigen Genres hervorgetan? Wir haben uns in der Moviepilot-Redaktion diese Fragen gestellt und die 50 besten Sci-Fi-Serien seit 2000 gewählt.

Im Podcast Streamgestöber stellen meine Kolleginnen Esther Stroh, Andrea Wöger und ich euch die eindrucksvollsten Highlights der letzten Jahre genauer vor, um euch einen Überblick über die Vielfalt der Science-Fiction im Serienbereich zu geben. Denn Sci-Fi hat durchaus mehr als Weltraumschlachten und Lasergefechte zu bieten. Die sind aber natürlich auch vertreten.

Im Podcast: Die 10 besten Sci-Fi-Serien seit Beginn des Jahrtausends bei Netflix, Amazon und Co.

In der vergangenen Podcast-Folge haben wir euch bereits die Plätze 20 bis 11 des Sci-Fi-Rankings nähergebracht. Diese Woche steht alles im Zeichen der Top 10 der besten Sci-Fi-Serien der vergangenen 24 Jahre.



Abseits von Popkultur-Phänomenen wie Rick and Morty und der neuen Ära von Doctor Who gab es für Genre-Fans in den letzten Jahren noch weitere geniale Highlights zu entdecken. Fringe lieferte zum Beispiel als bester Akte X-Ersatz 100 Folgen lang beste Mystery-Unterhaltung mit starken Sci-Fi-Ausflügen. Und spätestens nach dem Netflix-Hit Dark sind wir alle Expert:innen im Bereich der komplexen Quantentheorie.

Eine Serie aber kann sie unserer Meinung nach alle übertrumpfen. Amazons The Expanse liefert so gut wie alles, was sich Genre-Fans von einer Sci-Fi-Serie nur wünschen könnten. Was das genau ist? Das verraten wir euch im Podcast.

