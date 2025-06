Die GNTM-Sieger 2025 stehen fest: Diese beiden Models gewinnen Staffel 20

Die Jubiläumsstaffel von Germany’s Next Topmodel ist zu Ende. Heidi Klum hat ihre beiden Sieger-Models gekürt und hier erfahrt ihr, wer 2025 gewonnen hat.

Im vergangenen Jahr wurden bei Germany's Next Topmodel erstmals auch männliche Models gecastet, deshalb gab es auch zum ersten Mal zwei Gewinner:innen: Jermaine und Lea. Auch 2025 hielt Heidi Klum an dem Konzept fest, ließ auch Male-Models am Casting teilnehmen und setzt damit zwei Gewinner:innen voraus. Im großen Finale kürte die Modelmama nun ihre beiden Sieger. Wer in die Fußstapfen von Jermaine und Lea tritt, könnt ihr hier nachlesen.

Finale von GNTM: Sechs Models wollen gewinnen

In der vergangenen Woche waren nur noch acht Models übrig, die sich im Halbfinale um den Einzug in die letzte Show modelten. Ihnen stand das Cover-Shooting für Harper's Bazaar bevor und sie mussten nicht nur Heidi Klum, sondern auch Chefredakteurin Kerstin Schneider von sich überzeugen. Das Shooting ist wohl das wichtigste der gesamten Staffel, denn der/die Gewinner:in wird mit diesem Bild das Cover der nächsten Ausgabe der Haprer's Bazaar zieren. Wie 2024 wird es auch in diesem Jahr durch die beiden Sieger:innen zwei Ausgaben der Zeitschrift geben.

Am Ende waren für das Finale nur sechs Plätze frei und diese Models sind dabei:

Male-Models

Moritz (19) aus Berlin

Jannik (22) aus Bad Segeberg

Pierre (22) aus Wien

Weibliche Models

Zoe (19) aus Pulheim

Magdalena (21) aus Wien

Daniela (20) aus Ostfildern

Germany's Next Topmodel 2025: Diese beiden Models holen sich den Sieg

Am Donnerstag, 19. Juni, lief das große Finale von Germany's Next Topmodel. Wie immer war das Live-Event auf ProSieben spektakulär und hielt einige Promi-Gäste bereit: Darunter Naomi Campell, Marina Hoermansaeder, Tokio Hotel, Leni Klum, Thomas Hayo und Designer Kidsuper und Jasmin Erbas. Die Top 6 kämpften um den Sieg, dabei warteten weitere Challenges vor Ort auf sie, wie ein Unterwasser-Disco-Shooting. Außerdem sah Heidi für ihre Jubiläumsstaffel etwas ganz Besonderes vor: Zu Beginn lud sie alle ehemaligen Gewinner:innen ein und gab ihnen einen Catwalk-Moment auf der Bühne.

Zuerst musste Zoe die Heimreise antreten, dicht gefolgt von Jannik. Am Ende konnte es nur zwei Sieger geben und so verkündete Heidi Klum stolz: Daniela und Moritz sind 2025 die Gewinner:innen von Germany's Next Topmodel.