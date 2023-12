Das sieht man selten: Bei Amazon Prime ist fast eine komplette Fantasy-Reihe in der Top 10 der beliebtesten Filme vertreten. Nur ein Teil hat es nicht in die Bestenliste geschafft.

Für gewöhnlich versuchen Streaming-Dienste, mit aufwendigen Eigenproduktionen neue Abonennt:innen zu gewinnen. Manchmal reicht es aber auch aus, eine bekannte Filmreihe ins Programm zu nehmen. Netflix sicherte sich kürzlich die Fast & Furious-Filme. Amazon Prime setzt derweil auf die magische Welt von Harry Potter.

Seit Anfang Dezember befinden sich alle Harry Potter-Filme im Angebot des Streaming-Diensts. Die Fantasy-Abenteuer passen perfekt zur Weihnachtszeit. Nach zwei Wochen ist klar: Harry Potter ist auch zwölf Jahre nach dem Finale der Hauptreihe eine ganz große Nummer und besitzt einen nicht zu unterschätzenden Rewatch-Faktor.

Fantasy-Reihe erobert Amazon Prime: Megan Fox und Eddie Murphy chancenlos gegen Harry Potter

Sieben der acht Harry Potter-Filme haben es diese Woche in die Top 10 von Amazon Prime geschafft. Am populärsten ist der Auftakt der Reihe, danach folgt der Rest in chronologischer Reihenfolge. Da ergibt es auch Sinn, dass ein Film noch fehlt. Viele sind offenbar noch nicht zu Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 gekommen.

Ausgehend von den Bewertungen auf Moviepilot ist Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 mit 7,6 von 10 Punkten der beste Teil der Reihe – und das mit deutlichem Abstand. Nicht einmal der brillante Teil 3 von Alfonso Cuarón kann da mithalten.

Die Top 10 der beliebtesten Filme bei Amazon Prime:

Nur drei Filme in der Top 10 gehören nicht zur Wizarding World: der Weihnachtsfilm Candy Cane Lane mit Eddie Murphy, der Survival-Thriller Till Death mit Megan Fox und die deutsche Fantasy-Verfilmung Silber und das Buch der Träume. Ansonsten kommt niemand an dem Jungen, der überlebte, vorbei.

Die Chancen stehen gut, dass nächste Woche alle Harry Potter-Filme die Top 10 belagern. Da stellt sich nur noch die Frage, ob auch die Ableger um die Phantastischen Tierwesen eine Chance haben. Bei Amazon Prime könnt ihr aktuell alle drei Teile der Spin-off-Reihe mit Eddie Redmayne als Newt Scamander schauen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.