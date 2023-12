Harry Potter 2 bei Amazon: Ein lüsterner Affe verwandelte die Dreharbeiten in eine etwas andere Kammer des Schreckens

Beim Dreh der Harry Potter-Reihe, die aktuell bei Amazon zu sehen ist, lief nicht immer alles glatt. Insbesondere als bei Teil 2 echte Tiere zum Einsatz kamen, hatte das unvorhergesehene Folgen.

Amazon Prime versüßt Streamenden aktuell die Weihnachtszeit mit allen Harry Potter-Filmen im Programm. Zu den acht Abenteuern gehört auch Teil 2, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, dessen Dreharbeiten durch den Schrecken eines sich unschicklich verhaltenden Affen in Erinnerung blieben.

Harry Potter und die etwas andere Kammer des Schreckens: Ein lüsterner Pavian störte den Dreh

In seiner Autobiografie Jenseits der Magie * hält Draco-Darsteller Tom Felton mit lustigen wie tragischen Enthüllungen nicht hinterm Berg: Neben seiner persönlichen dramatischen Geschichte, verriet er dort unter anderem ein alternatives Harry Potter-Ende und wie man den Zorn von Snape-Darsteller Alan Rickman auf sich zog. Außerdem erinnerte er sich im 15. Kapitel an den Dreh des zweiten Teils – und an den Affen, der im Hogwarts-Unterricht für Ärger sorgte.

Warner Bros. Harry Potter und die Kammer des Schreckens: mit Pavian

In der Verwandlungs-Stunde von Professor McGonagall (Maggie Smith) in Harry Potter und die Kammer des Schreckens sollen die Zauber-Schüler:innen Tiere in einen Kelch transformieren. Beim Dreh kamen mehrere echte Tiere zum Einsatz. Für Aufsehen sorgte aber vor allem ein "ungezogener Pavian":

Der betreffende Pavian war – wie soll ich das ausdrücken? – nicht bewandert im netten sozialen Umgang und Set-Etikette. Und er wusste vor allem nicht, welches Verhalten vor Kindern angemessen war. Was ich damit sagen will, ist, dass wir während des Drehs dieser Szene mit der störenden Ablenkung eines sich selbst-befriedigenden Primaten umgehen mussten.

Die Kinder-Stars konnten den masturbierenden Harry Potter 2-Störenfried nicht ignorieren

Neben Tieren gelten Kinder als am schwierigsten zu bändigende Faktoren bei einem Dreh. Vor allem Rupert Grints Lachen soll so häufig für Unterbrechungen gesorgt haben, dass er dafür hohe Strafen zahlte. Im Verwandlungs-Klassenzimmer von Harry Potter 2 waren mit Kindern und Tieren gleich beide "Stör-Elemente" in Masse anwesend:

Es gab viele Einstellungen, die verworfen werden mussten, weil sich im Hintergrund der Pavian einen runterholte. Sie mussten die arme Kreatur mehrfach bewegen, damit sie mit ihrem lebhaften Zeitvertreib die Szene nicht ruinierte. Und man kann sich das Chaos vorstellen, das jedes Mal losbrach, wenn eins von uns Kindern aus dem Augenwinkel entdeckte, was da gerade passierte [...].

Bei Amazon Prime * oder hier (bei Minute 0:20) könnt ihr euch die dazugehörige Harry Potter-Szene noch einmal ansehen. Der Affen-Übeltäter ist im großen Käfig direkt neben dem Tisch von Goyle und Malfoy zu erkennen, in der fertigen Filmfassung allerdings ohne seine unziemliche Tätigkeit:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Tom Felton würde gern zurückkehren. Fans reagieren jedoch gespalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.