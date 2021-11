Die größte Science-Fiction-Serie bei Amazon: Streaming-Dienst steht kurz vor Mega-Deal

Amazon Prime hat mit Das Rad der Zeit und Der Herr der Ringe zwei große Fantasy-Serien am Start. Jetzt will der Streaming-Dienst auch den Science-Fiction-Bereich erobern.

Um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, investiert Amazon Prime in Genre-Stoffe. Nächstes Jahr startet die Herr der Ringe-Serie. Bereits am Freitag feierte Das Rad der Zeit seine Premiere und legte einen Rekordstart hin. Keine andere Eigenproduktion von Amazon performte laut Angaben des Streaming-Dients dieses Jahr besser.

Im Fantasy-Bereich scheint sich Amazon gut positioniert zu haben. Als Nächstes soll das Science-Fiction-Genre erobert werden, wo der Streaming-Dienst bisher mit The Expanse vertreten war. Wie aus einem Bericht von Deadline hervorgeht, befindet sich Amazon in finalen Verhandlungen um die Rechte an Mass Effect.

Purer Science-Fiction-Bombast: Amazon Prime plant Verfilmung der Mass Effect-Reihe

Mass Effect ist eine der erfolgreichsten Videospielreihen. 2007 veröffentlichten das Entwicklerstudio BioWare und der Publisher Electronic Arts den ersten Teil, der 2010 und 2012 zur sogenannten Reaper-Trilogie ausgebaut wurde. 2017 folgte mit Mass Effect: Andromeda ein vierter Teil. Darüber hinaus existieren diverse Spin-offs.

© BioWare/Electronic Arts Mass Effect

Der Mass Effect-Deal ist noch nicht in trockenen Tüchern. Wenn wir uns die Streaming-Landschaft anschauen, ergibt es aber sehr viel Sinn, dass Amazon alles daran setzt, um eine Verfilmung auf die Beine zu stellen. Immerhin handelt es sich um eine beliebte Marke, deren Franchise-Potential noch lange nicht ausgeschöpft ist.

Worum geht es in Mass Effect? Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich die Figur Commander Shepard, deren Geschlecht man selbst wählen kann. Shepard führt die Crew der Normandy an im Kampf gegen die maschinenhaften Reaper an.

Mit Mass Effect könnte Amazon Prime sein bisher größtes Science-Fiction-Projekt schaffen

Neben den Videospielen wurde die Mass Effect-Reihe bisher vor allem durch Romane und Comics ausgebaut. Den einzigen filmischen Ausflug markiert der 2012 erschienene Anime Mass Effect: Paragon Lost, der während den Ereignissen von Mass Effect 2 angesiedelt ist. Live-Action-Adaptionen sind bisher immer gescheitert.

Zu Beginn der 2010er Jahre arbeiteten Warner Bros. und Legendary Pictures an einem Mass Effect-Kinofilm. Schlussendlich kam das Projekt jedoch nie über die Planungsphase hinaus, was u.a. auf den Umfang der Vorlage zurückzuführen ist. Bei einer Serienumsetzung bieten sich Amazon deutlich mehr Möglichkeiten.

Wo Apple TV+ mit der aufwendig produzierten Science-Fiction-Serie Foundation begeistert und Paramount+ die heiß erwartete Videospielverfilmung Halo in Stellung bringt, könnte Amazon in Zukunft mit einer Mass Effect-Serie punkten. Mehr noch: Das Ausgangsmaterial bietet Stoff für ein ganzes Film- und Serien-Universum auf Amazon.

Podcast: Die besten Serienstart im November 2021

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber haben wir die spannendsten Serien zusammengetragen, die im November zu Netflix, Amazon und Co. kommen.

Ob Science-Fiction-Highlights wie Cowboy Bebop, Serien-Rückkehrer wie Dexter und Succession, die heiß erwartete Fantasy-Serie Das Rad der Zeit oder Marvel-Nachschub mit Hawkeye: Bei den Streaming-Starts im November ist für alle etwas dabei.

Könnt ihr euch eine Mass Effect-Serie von Amazon vorstellen?