Die größte The Boys-Konkurrenz ist in Arbeit – und könnte noch viel härter werden

Der brutale Superhelden-Comic Invincible soll wie The Boys nun auch in Live-Action umgesetzt werden. Laut Autor Robert Kirkman sei der Film noch in Arbeit, müsse aber absolut perfekt werden.

Die knallharte Superheldensatire The Boys hat noch eine 5. und letzte Staffel auf Amazon Prime Video vor sich. Das ebenfalls dort beheimatete Animationsformat Invincible ist eigentlich noch härter – und bekommt nun auch eine Live-Action-Adaption mit Schauspielenden aus Fleisch und Blut, das garantiert nicht komplett im Körper der Charaktere bleibt. Das ist nichts komplett neues: The Hollywood Reporter berichtete schon 2017 über das Projekt, das man schon in der Entwicklungshölle versunken vermutete. Ein Update von Comic-Vorlagenautor Robert Kirkman macht nun aber Hoffnung. The Boys, seht euch vor: Der Invincible-Realfilm ist noch immer in Arbeit Kirkman sprach im Rahmen der diesjährigen Comic-Con mit The Direct über das sich hinziehende Invincible-Projekt, an dem damals auch Seth Rogen und Evan Goldberg als Beteiligte genannt wurden: Es ist immer noch in Entwicklung. Wir arbeiten immer noch mit Universal daran. Wie ihr wisst, läuft die Serie sehr gut. Und ich denke, der Film muss absolut perfekt werden. Deshalb dauert es so lange, um die verschiedenen Elemente auf Reihe zu bringen und alle an die Arbeit zu setzen, damit wir etwas abliefern können, das so gut ist, wie es nur sein kann. Deshalb war es eine lange Zeit in Entwicklung und es wird wohl auch noch eine Weile länger in Entwicklung bleiben. Amazon Invincible Darüber hinaus betonte der Comic-Autor, der auch für The Walking Dead bekannt ist, dass ein Invicible-Film sich von der Serie abheben müsste, um eine ganz eigene Erfahrung zu liefern, die auf eigenen Beinen steht. Ob man dafür eine bereits bekannte Story aus Comic oder Serie nacherzählt, oder etwas ganz neues auf die Leinwand bringt, stehe noch nicht fest. Ich glaube, dass wir hoffentlich etwas ziemlich cooles machen, aber es könnte so lange dauern, dass Timothée Chalamet am Ende Omni-Man spielen kann. Bisher liegen zwei Staffeln der Invincible-Animationsserie mit insgesamt 17 Episoden bei Prime Video vor.