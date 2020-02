Die große The Witcher-Welt wartet: Warum die Serie nur der Anfang ist

Netflix hat einen Animationsfilm zu The Witcher angekündigt, der vor der zweiten Staffel der Real-Serie erscheinen soll. Wir diskutieren, was sonst noch kommen könnte.

Nach einem fulminanten und erfolgreichen Serienstart könnte The Witcher auf Netflix eine große Zukunft bevorstehen: Der Streaming-Dienst hat bereits einen Animationsfilm angekündigt, der vor dem Release der zweiten The-Witcher-Staffel erscheinen soll.



Wir haben uns deshalb gefragt: Was plant Netflix vielleicht außerdem? Welches Potential bieten die Romane? Was könnte neben der Serie und dem Animationsfilm noch kommen?



Status Quo: Was wir über Netflix' The Witcher-Pläne wissen

Bevor wir uns voll und ganz dem vor uns liegenden Packung Spekulatius widmen, werfen wir erst einmal einen Blick auf den aktuellen Stand der Dinge. Wir wissen: Es wird eine 2. Staffel von The Witcher kommen.



Außerdem veröffentlicht Netflix vor der zweiten Staffel den Animationsfilm "The Witcher: Nightmare of the Wolf". Viele Informationen gibt es zu diesem Film nicht. Bislang steht fest:



The Witcher Staffel 2 erscheint 2021 - der Animationsfilm wird also aller Wahrscheinlichkeit nach noch in diesem Jahr auf Netflix zu sehen sein.

Der Film dreht sich um die Geschichte von Geralts Mentor Vesemir und dessen Ausbildung zum Hexer.

Der Titel "Nightmare of the White Wolf" deutet darauf hin, dass auch Geralt in dem Film eine Rolle spielen wird (Geralt ist auch unter dem Namen "der weiße Wolf" bekannt).



Theo James könnte die Sprecherrolle von Vesemir übernehmen, nachdem er bereits einen Satz als Geralts Mentor am Ende der ersten Staffel eingesprochen hat.

Das Drehbuch des Films stammt von Beau DeMayo. Weil DeMayo bereits die Story für Episode 3 der ersten Staffel von The Witcher geschrieben hat, könnte der Animationsfilm einen ähnlichen Ton anschlagen wie diese Folge der Real-Serie.

Tomek Baginski, der Executive Producer von The Witcher, hat darüber hinaus in einem Interview bereits einige "interessante Überraschungen" zwischen den kommenden Staffeln der Serie angekündigt. Aber worum könnte es sich dabei handeln?



Quo vadis, Netflix? Was kommen könnte für The Witcher



Die erste Staffel von The Witcher war für Netflix ein durchschlagender Erfolg, an den die Streaming-Plattform allem Anschein nach anknüpfen will. Die Ankündigung des Animationsfilms, der vor der zweiten Staffel erscheinen soll, deutet an, dass Netflix die Welt von The Witcher als Franchise adaptieren und Zuschauer (und The Witcher-Fans) langfristig bei der Stange halten will.



Welche Möglichkeiten bieten sich Netflix also, diese Pläne in die Tat umzusetzen? Die Geschichte einer Nebenfigur in einem separaten Animationsfilm zu erzählen böte sich auch für andere Charaktere der Welt von The Witcher an. Da gibt es etwa ...



... den Kopfgeldjäger Leo Bonhardt, einen von Geralts größten Widersachern.



... den Oberbösewicht Vilgefortz und dessen Schüler Rience.



... Emhyr var Emreis, den Imperator von Nilfgaard, und die Gilde der Händler.

... die unterschiedlichen Monster, die in der Welt von The Witcher eine Rolle spielen.



Vorstellbar wäre auch, dass Netflix sich für eine ergänzende Adaption von Ereignissen aus der Chronologie von The Witcher entscheidet, die in der Real-Serie bislang kaum oder keine Erwähnung gefunden haben:



Die Unterdrückung der Nicht-Menschen und die Geschichte der Scoia'tael

Die Rituale der Hexer und der Untergang der drei Hexerschulen (Wolfsschule, Katzenschule, Greifenschule)

Daneben könnte Netflix aber auch einen ganz anderen Ansatz verfolgen: Denn der Streaming-Dienst erlangte neben Serien aus eigener Produktion auch für seine Dokumentationen eine gewisse Bekanntheit.



Eine Dokumentation über The Witcher könnte dementsprechend als Ergänzung zur Serie und dem bereits angekündigten Animationsfilm fungieren. Denkbar wäre beispielsweise ein Film über Andrzej Sapkowski und dessen Ideenfindung zu The Witcher oder über die Entstehung der gleichnamigen Videospielsreihe.

Für welche Variante sich Netflix auch immer entscheidet - ob für weitere Animationsfilme, eine Dokumentation oder etwas völlig anderes - fest steht, dass das Unternehmen mit der ersten Staffel von The Witcher einen Grundstein für eine umfassende Streaming-Franchise gelegt hat.



Was wünscht ihr euch von einer The-Witcher-Franchise auf Netflix?