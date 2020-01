The Witcher bricht beeindruckenden Netflix-Rekord - mit einem Haken

The Witcher hat einen neuen Rekord bei Netflix gebrochen. Doch die Nachricht des Streaming-Dienstes gründet auf einer neuen Definition dessen, was als Zuschauer zählt.

Netflix hat famose Zuschauerzahlen zu The Witcher vorgelegt. Nach Angaben des Streaming-Dienstes sahen innerhalb der ersten vier Wochen 76 Millionen Haushalte die Fantasyserie nach den Büchern von Andrzej Sapkowski, berichtet The Hollywood Reporter. Damit befinde sie sich auf Kurs, den größten Auftakt einer neuen Serie hinzulegen. Der Startschuss fiel kurz vor Weihnachten am 20. Dezember 2019.

Allerdings haben die Quoten einen Haken. Denn die Daten für The Witcher basieren auf einer neuen Definition für den Zuschauer, die fortan bei Netflix zum Einsatz kommt.

The Witcher-Erfolg: Das war für Netflix ein Zuschauer bisher

Netflix' Quoten beruhen nach wie vor nicht auf Einzelpersonen, sondern auf so genannten Haushalten bzw. Mitgliederkonten. Wenn also 76 Millionen Haushalte The Witcher im ersten Monat gesehen haben, ist die reale Zuschauerzahl sogar noch höher. Viele Menschen teilen sich schließlich ein Abo des kalifornischen Streaming-Giganten.

Bisher errechneten sich die Zuschauerzahlen folgendermaßen: Ein Haushalt, der mindestens 70 Prozent einer Serienepisode oder 70 Prozent eines Spielfilms angesehen hat, galt als Zuschauer. Schon hier ging es also gar nicht darum, tatsächlich eine komplette Serie bzw. einen vollständigen Film gesehen zu haben, um in die Quotenstatistik zu fallen. Die neue Definition geht noch einen Schritt weiter.

The Witcher-Rekord: Die Entscheidung zählt

Fortan gilt als Zuschauer, wer mindestens zwei Minuten einer Serie oder eines Films geschaut hat. Es geht damit noch weniger um die tatsächliche Zeit, die ein Konto mit einem Netflix-Titel wie The Witcher verbringt. Allein die Entscheidung, etwas anzusehen, gilt nun als Zuschauer. Jene zwei Minuten seien laut des Unternehmens "lang genug, um anzuzeigen, dass die Entscheidung absichtlich war", heißt es im Einkommensbericht für das 4.Quartal 2019.

In dem Report vergleicht Netflix seine neue Zählmethode mit anderen Medienanbietern, darunter den BBC iPlayer, der auf Anfragen basiert, die auf Aufrufe basierende "Beliebteste Artikel"-Zählung der New York Times und Klickzahlen bei Youtube. Die neue Zuschauerdefinition steigere die Quoten um rund 35 Prozent, so der Streaminganbieter.

Wie viele Konten The Witcher zu Ende geschaut haben, ist nicht klar. Hin und wieder veröffentlicht Netflix aber auch detailliertere Zahlen.

The Witcher bei Netflix: Was sagt ihr zum Erfolg der Fantasyserie?