Netflix kündigt animierten The Witcher-Film offiziell an

Der Erfolg von The Witcher trägt Früchte. Netflix hat offiziell einen The Witcher-Film angekündigt. Es wird ein Animationsfilm.

Das The Witcher-Franchise wird erweitert. The Witcher: Nightmare of the Wolf soll der kommende, animierte Film heißen. Das sind nicht nur für Fans gute Nachrichten. Passend zu dieser Nachricht über einen animierten The Witcher-Film kam gestern die Meldung, dass die Roman-Adaption den erfolgreichsten Auftakt einer neuen Serie hinlegte.

Eine 2. Staffel von The Witcher wurde bereits im November 2019 bestellt, bevor die 1. Staffel überhaupt zu sehen war. Es deutet sich also eine Erweiterung des Fantasy-Franchises an, welches neben den Romanen, Spielen und der Serie nun eine animierte Film-Version erhält.

The Witcher-Film: Bedrohung für den Kontinent

So ist es auf dem offiziellen Netflix-Accout auf Twitter zu lesen.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra. — NX (@NXOnNetflix) 22. Januar 2020

Die Welt von The Witcher erweitert sich in diesem Animationsfilm-Film, der eine neue Bedrohung des Kontinents erforscht.

Viel mehr erfahren wir dabei nicht. Es werden keinen weiteren Angaben zur Besetzung gemacht oder die Geschichte näher erleuchtet. Allerdings dürfte klar sein, dass Geralt von Riva, der Weiße Wolf selbst, auftauchen wird. Nun kann ein jeder von euch spekulieren, mit welcher Bedrohung er es zu tun bekommt.

The Witcher: Nightmare of the Wolf - Die Beteiligten

Interessant an dem Tweet ist, dass The Witcher-Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich und Beau DeMayo wieder mit an Bord sind, beide haben an der Netflix-Serie am Drehbuch mitgeschrieben und auch produziert. Außerdem ist das koreanische Animationsstudio Mir an der animierten Serie beteiligt. Das Studio war bereits an einigen interessanten Projekten beteiligt, unter anderem

Das Studio hat also einige Erfahrungen in dem Bereich. Netflix wiederum erweitert sein Portfolio der Eigenproduktionen. Wir sind gespannt.

Was glaubt ihr: Was kommt wohl zu The Witcher dazu? Welche mediale Aufbereitung der The Witcher-Geschichten würdet ihr euch wünschen?