Die größte Enthüllung in Godzilla vs. Kong ist eine absurde Verschwörungstheorie

Godzilla vs. Kong geizt nicht mit tollen Schauwerten. Dabei ist auch ein neuer Schauplatz, der zwar wissenschaftlicher Blödsinn, für die Monster-Action aber einfach super ist.

Prügelnde Giganten, zerberstende Hochhäuser und Atomstrahlen, die sich durch ganze Städte schneiden: Godzilla vs. Kong ist Bombast für die Augen, und die ganzen menschlichen Verstrickungen kommen dem Action-Blockbuster dabei endlich nicht mehr in die Quere.

Der größte Augenschmaus wird dabei durch einen neuen Schauplatz enthüllt: Mit der hohlen Erde bekommen MonsterVerse-Fans endlich die Heimat der Monster in all ihrem Glanz zu sehen. Dahinter steckt zwar nur eine absurde Verschwörungstheorie, aber für den Film ist das egal. Vorsicht, Spoiler!

Das sagt unser Kollege Yves zu Godzilla vs. Kong

Godzilla Vs Kong: Groß, Dumm und Spaßig! | Review

Die hohle Erde in Godzilla vs. Kong ist eine bizarre Verschwörungstheorie

Das sagenumwobene Reich der Monster wurde bereits in Kong: Skull Island und Godzilla 2: King of the Monsters angeteasert: Unter der Erdoberfläche liegt eine zweite Welt, aus der die Riesenviecher ursprünglich stammen und die sie durch verschiedene Tunnel auf der Welt erreichen können. So ist es ihnen auch möglich, geographisch weit entfernte Punkte auf der Welt schneller zu erreichen.

Was wie ein dramaturgisches Totschlagargument für schnell aufeinanderfolgende Godzilla-Action klingt, hat tatsächlich eine lange Tradition: Die sogenannte Hohlerde-Theorie (engl. Hollow Earth Theory) stammt ursprünglich aus dem 17. Jahrhundert und wird gemeinhin dem Astronomen Edmond Halley zugesprochen.

Schon vor Godzilla vs. Kong hat die Hohlerde-Theorie eine lange Tradition

Die Vorstellung, dass unter unseren Füßen eine weitere, sagenhafte Welt existiere, fand quasi sofort reißenden Absatz: Von Jules Vernes Klassiker Reise zum Mittelpunkt der Erde zum MonsterVerse finden sich eine Myriade an Abhandlungen, Romanen, Filmen oder Videospielen zu dem Thema. Viele bevölkern ihre hohle Erde mit Monstern, andere mit einer weit entwickelten, geheimen Zivilisation. Oder der Verfolgung von entgangenen Nazis.

© Warner Bros. Treffen Godzilla und Kong bald in der hohlen Erde aufeinander?

Neben der Verwendung in allen Spielarten der Kunst fand die Idee allerdings auch ernsthaften Eingang in das Denken mancher Menschen, die damals wie heute an eine hohle Erde glaubten und glauben. Neben der Erde als Scheibe oder der fingierten Mondlandung zählt sie zu den beliebtesten Verschwörungstheorien.

Neuer Godzilla vs. Kong-Schauplatz ist wissenschaftlich unmöglich

Dabei wurde sie fast im selben Moment widerlegt wie aufgestellt: Halley suchte nach einem Weg, die Bewegung der Kraftfelder an Nord- und Südpol zu erklären und nahm an, dass sie durch Räume unter der Erdoberfläche beeinflusst würden. Tatsächlich sind dafür allerdings Umwälzungen im geschmolzenen Erdkern verantwortlich.

Eine hohle Erde basiert nicht nur auf falschen Grundlagen, sondern wäre auch komplett unbewohnbar: Luftdruck und Temperatur steigen mit größerer Nähe zum Erdkern so rapide an, dass selbst in nur 15 Kilometern Tiefe Stein bereits zu einer formbaren Masse wird (via Syfy ). Von Muskeln, Knochen oder Organen ganz zu schweigen.

Für Godzilla vs. Kong ist die Wissenschaft egal - zum Glück

© Warner Bros. Die Hohlerde in Godzilla vs. Kong ist ein bombastischer neuer Schauplatz

Dass es sich bei Godzilla vs. Kong und seinen MonsterVerse-Vorgänger nicht um die wissenschaftlich akkuratesten Filme aller Zeiten handelt, dürfte jedem bewusst sein. Schließlich ist einer der Hauptdarsteller eine 200 Meter große Echse, die nukleare Strahlung auf einen axtschwingenden Riesenaffen schießt. Dass nun die Hohlerde endlich als neuer Schauplatz enthüllt wird, hat für das Franchise allerdings Vorteile, die über den reinen Action-Aspekt hinausgehen.

Einerseits sieht die neue Welt einfach bombastisch aus: Endlose Steppen, gewaltige Berge, paradiesische Wälder und Flüsse erstrecken sich unter einem steinernen Himmel. Falls hier im Godzilla vs. Kong-Nachfolger die Schlacht tobt, werden den MonsterVerse-Fans die Tränen in die Augen steigen.

Neuer Godzilla vs. Kong-Schauplatz bietet neue Impulse

Darüber hinaus wird auch verhindert, dass sich die typischen Godzilla-Schlachtplätze zu sehr abnutzen: Mit der hohlen Erde bietet sich eine gute Möglichkeit, der altgedienten Wolkenkratzer-Zerstörung zu entkommen, die auf die Dauer etwas eintönig werden dürfte.

© Warner Bros. Auf welche neuen Monster wird Kong in der hohlen Erde treffen?

Außerdem lassen sich hier die spannenden Ursprünge der Titanen-Kultur finden: Godzillas und Kongs Urväter, die sich ihre eigenen Königreiche schufen und sich gegen allerlei Monster zur Wehr setzen mussten, auf die wir in den nächsten MonsterVerse-Teilen sicherlich einen Blick werfen können.

Am neuen Hohlerde-Schauplatz zeigt sich einmal mehr, was für ein spaßiger Durchlauferhitzer das MonsterVerse eigentlich ist. Affen, Echsen, Städte, menschliches Drama – alles wird einfach zu einem großen Haufen Fan-Vergnügen zusammengegrillt. Selbst absurde Verschwörungstheorien.

Oliver Kalkofe spricht mit unseren FILMSTARTS-Kollegen über Godzilla vs. Kong

Godzilla Vs. Kong läuft endlich in den deutschen Kinos. Unser FILMSTARTS-Kollege Sebastian hat für den Leinwandliebe-Podcast daher Godzilla-Experte Oliver Kalkofe eingeladen und die beiden verraten euch, ob sich der Kinobesuch lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Was haltet ihr von der Hohlerde in Godzilla vs. Kong?