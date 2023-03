Die härteste Ein-Mann-Armee seit Rambo: Deutscher Trailer für den Action-Kracher Sisu, der Tarantino- & Stallone-Fans beglücken wird

Ein Finne macht Nazis platt im brutalen Action-Thriller Sisu, der jetzt einen deutschen Kinostart hat. Schaut euch den Trailer für den finnischen Rambo an.

Im finnischen Film Sisu tritt ein Goldgräber gegen eine Horde von Nazis an und das Ergebnis ist schnörkellose Action-Unterhaltung. Gestern wurde der deutsche Trailer für den Film von Jalmari Helander (Rare Exports - Eine Weihnachtsgeschichte) veröffentlicht und wir haben gute Nachrichten: Sisu hat einen regulären deutschen Kinostart.

Schaut euch den deutschen Trailer für Sisu an:

Sisu - Trailer (Deutsch) HD

Der Action-Film spielt in Finnland während des Zweiten Weltkriegs

Wir schreiben das Jahr 1944, in Finnland wütet der sogenannte Lapplandkrieg. Die Deutschen, ehemals Verbündete der Finnen, sollen auf Befehl der Sowjetunion aus dem Land vertrieben werden. Sie hinterlassen verbrannte Erde, gesprengte Brücken, zerstörte Dörfer. Unser bärtiger Held (Jorma Tommila) scheint davon zunächst unberührt. In der Weite des europäischen Nordens gräbt er in der Erde. Er sucht nach Gold. Eines Tages schlägt seine unermüdliche Spitzhacke auf eine Goldader.

Als er zufrieden mit seinem Fund davon ziehen will, trifft er jedoch auf Überbleibsel der SS. Sie entdecken, dass er Gold transportiert und wittern ihre Chance. Doch der Obersturmführer (Aksel Hennie) hat nicht mit der Widerstandsfähigkeit des Finnen gerechnet. Der Titel "Sisu" bezieht sich nämlich auf eine spezifisch finnische Art von Kampfgeist oder Durchhaltevermögen. Damit bekommen es die SS-Männer zu tun.

Sisu kommt endlich auch nach Deutschland

Sisu lief vergangenes Jahr beim Filmfestival in Sitges, wo er mit seiner kargen Story und der harten Action überzeugte. Zwar erinnert die Story an Tarantinos Inglourious Basterds und Sylvester Stallones Rambo. Trotzdem entwickelt sich der Action-Film im Flachland schnell zu einem ganz eigensinnigen, finnischen Biest. Mehr dazu könnt ihr in meinen ersten Eindruck von Sisu lesen.

Sisu kommt am 11. Mai in die deutschen Kinos.



