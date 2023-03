Amazon-Serienliebling Daisy Jones and the Six ist zu Ende – doch die Hinweise auf Staffel 2 häufen sich

Daisy Jones and The Six endet nach einer Staffel – oder doch nicht? Nach dem scheinbaren Abschluss der Amazon-Serie denken die Beteiligten voller Begeisterung über eine 2. Staffel nach.

Daisy Jones and The Six ist bei Amazon Prime * nach 10 Episoden zu Ende gegangen und hat sich mit seiner Geschichte über eine fiktive Rockband der 1970er zu einem echten Serien-Liebling entwickelt. Nach dem intensiven Finale ist die Frage berechtigt, ob es ein Wiedersehen mit Daisy (Riley Keough) und Billy (Sam Claflin) in Staffel 2 geben wird.

Daisy Jones and The Six, Staffel 2: Die Buchvorlage ist fertig erzählt, aber ...

Wer die Romanvorlage * von Autorin Taylor Jenkins Reid oder das aufwendig produzierte Hörbuch * zu Daisy Jones and The Six kennt, weiß, dass die Amazon-Serie den Roman von vorn bis hinten umgesetzt hat. Weitere Bücher zu den Musik-Stars Daisy Jones, Billy Dunne, Graham Dunne (Will Harrison), Karen Sirko (Suki Waterhouse) und Eddie Roundtree (Josh Whitehouse) existieren nicht. Außerdem war die Erzählung von Beginn an als abgeschlossene Miniserie angelegt. Trotzdem ist das letzte Wort zur 2. Staffel noch nicht gesprochen.

Amazon Daisy Jones and The Six

Angesichts eines so positiven Publikums -Feedbacks hat schon manche Serie ihr Finale noch einmal überdacht und doch eine 2. Staffel in Auftrag gegeben. Denken wir beispielsweise nur zurück an Big Little Lies, was genau wie Daisy Jones and The Six zu Reese Witherspoons Medien-Imperium gehört.



Amazons Daisy Jones and The Six: Viele Beteiligte wollen eine 2. Staffel

In einem Interview mit Variety sprachen die Serienschöpfer Dave Neustadter und Will Graham über die gar nicht so abwegige Idee einer 2. Staffel:

Ich denke, [eine 2. Staffel] wäre fantastisch. Wenn Menschen sich für diese Geschichte interessieren, bekommen wir vielleicht die Gelenheit dazu. Wir lassen die Tür dazu offen.

Letztendlich hängt eine Fortsetzung zu Daisy Jones and the Six bei Amazon aber vor allem von Vorlagen-Autorin Taylor Jenkins Reid ab:

Die große Frage ist, ob Taylor ein weiteres Kapitel für diese Figuren in ihrem Kopf hat. Wenn wir die Chance bekämen, würden alle Beteiligten ohne Frage zurückkommen.

Amazon Staffel 2 für Daisy Jones & The Six?

Schriftstellerin Taylor Jenkins Reid ist mit dem Serien-Ende ihrer Buch-Adaption sehr zufrieden, verriet aber auch:

Wir sind in der glücklichen Position, in der unsere Geschichte ein Ende hat, das sich wirklich gut anfühlt. Das würde ich nur antasten, wenn es eine Story gäbe, die wir unbedingt erzählen müssten. Habe ich in letzter Zeit über eine solche [Sequel-]Geschichte nachgedacht? Das habe ich mit Sicherheit. [...] Es wäre dumm, nicht zu erkennen, was wir an unseren zwei Stars Riley Keough und Sam Claflin haben. Ich bewege es also auf jeden Fall in meinem Kopf.

Wie könnte es nach dem Finale von Daisy Jones and The Six in Staffel 2 weitergehen?

Auch Hauptdarsteller Sam Claflin ist Feuer und Flamme für eine Rückkehr von Daisy Jones and The Six und hätte nach dem Finale sogar eigene Ideen.

Ich habe meine Version einer 2. Staffel sogar schon gepitcht. Es fühlt sich an, als könnte da noch so viel mehr kommen. Aber das liegt nicht in unser Hand. Vielleicht muss Taylor Jenkins wirklich noch ein 2. Buch schreiben.

Nachdem Billy Dunne in der letzten Szene nach Jahren ohne Kontakt zu seiner kreativen Partnerin an Daisys Haustür klingelt, ließ könnte uns in einer 2. Staffel nicht nur eine Serien-Rückkehr, sondern auch ein Comeback der Band ins Haus stehen.

Amazon Daisy Jones ohne The Six, aber mit Simone Jackson

Außerdem trauerten die Serienschöpfer Daisys bester Freundin, Disco-Queen Simone Jackson (Nabiyah Be), nach, die sie gern tiefer erforscht hätten. Vielleicht sogar in einem Spin-off?

Ich wünschte, wir hätte mehr Zeit mit ihr gehabt: Simone ist so eine coole Figur, dass sie ihre eigene Serie haben könnte. Wir konnten sie nur bis zu einem gewissen Punkt beleuchten. Aber wir wollten ihr die Ehre erweisen und ein faszinierendes Universum am anderen Ende des Landes [in New York] andeuten. Dort könnten wir in einer weiteren Staffel mehr Zeit verbringen.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im März, inklusive Amazons Daisy Jones and The Six

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im März bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen konntet, findet ihr hier in der Monats-Übersicht:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind neue Staffeln von The Mandalorian und Netflix’ Fantasy-Hit Shadow & Bone sowie eine heiß erwartete Sci-Fi-Serie mit Mega-Besetzung.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.