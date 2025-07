Die Harry Potter-Serie kommt später als gedacht – dafür gibt es eine richtig gute Nachricht für Fans

In den letzten Tagen gab es viele Neuigkeiten zur kommenden Harry Potter-Serie. Endlich wissen wir das Startjahr der Fantasy-Adaption. Außerdem dürfte Staffel 2 schneller kommen, als gedacht.

Die kommende Harry Potter Serie wird jedes Buch in einer einzelnen Staffel adaptieren. Nachdem zuletzt einige Stars wie das große Hauptfiguren-Trio enthüllt wurden, fiel diese Woche die erste Klappe zum Drehstart des Reboots. Zur Feier des Tages gab es außerdem ein erstes Bild des neuen Harry-Darstellers Dominic McLaughlin im Kostüm mit Brille und Narbe zu sehen. Auch der neue Hagrid-Star Nick Frost wurde erstmals in der Rolle enthüllt.

Daneben gab es weitere neue Infos zur Produktion und Veröffentlichung der Harry Potter-Serie. Neben dem Startjahr von Staffel 1 dürften weitere neue Folgen schneller kommen, als bisher gedacht.

Staffel 1 und 2 der Harry Potter-Serie werden zusammen gedreht

Variety hat die wichtigsten neuen Infos zum Drehstart der Fantasy-Produktion zusammengefasst. Neu bekannt ist unter anderem, dass die Harry Potter-Serie irgendwann 2027 starten soll. Davor war unklar, ob sie vielleicht noch 2026 kommen könnte. In Deutschland wird sie dann bei dem Streaming-Dienst HBO Max zu sehen sein, der im kommenden Jahr erstmals hierzulande an den Start geht.

Eine neue Info zur Harry Potter-Serie ist auch, dass Staffel 1 und 2 direkt am Stück gefilmt werden. Damit dürfte die Wartezeit zwischen den ersten beiden Seasons kürzer ausfallen. Fans kommen also schneller in den Genuss neuer Folgen, nachdem die Wartezeit auf Staffel 1 etwas länger ausfällt, als bisher angenommen.

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.