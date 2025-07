So sieht Hagrid in der Harry Potter-Serie aus: Erstes Bild von Nick Frost in der Kultrolle

Die Dreharbeiten zur Harry Potter-Serie haben begonnen. Nun gibt es ein erstes Bild, das uns den von Nick Frost gespielten Halbriesen Hagrid am Set der Fantasy-Serie vorstellt.

Seit gestern laufen die Dreharbeiten zur Harry Potter-Serie. Nachdem wir bereits ein Bild von Harry-Darsteller Dominic McLaughlin im Kostüm erhalten haben, gibt es nun direkt Nachschub für Fans. HBO hat einen weiteren Schnappschuss geteilt, der uns hinter die Kulissen der aufwendigen Fantasy-Serie führt und Rubeus Hagrid zeigt.

Erster Blick auf Nick Frosts Hagrid in der Harry Potter-Serie

Hagrid ist eine der definierenden Figuren in der Harry Potter-Geschichte. Nicht zuletzt ist er derjenige, der den Jungen, der überlebte, in die Zauberwelt einführt und mit ihm in der Winkelgasse die wichtigsten Sachen für sein erstes Schuljahr in Hogwarts besorgt. In der Harry Potter-Serie übernimmt Nick Frost die Rolle des Halbriesen.

Auf den ersten Blick weist Frosts Version der Figur große Ähnlichkeiten mit dem Hagrid auf, den wir aus den Harry Potter-Filmen kennen. Robbie Coltrane erweckte den Hüter der Schlüssel und Ländereien von Hogwarts damals zum Leben. Brauner Mantel, üppiger Bart und eine große Statur – ja, das sieht sehr nach dem vertrauten Hagrid aus.

In der Bildbeschreibung heißt es:

Nick Frost hat seinen ersten Tag in den großen Stiefeln von Hagrid am Set der neuen HBO-Original-Harry-Potter-Serie hinter sich gebracht.

Hier könnt ihr euch Coltranes Hagrid aus den Filmen im Vergleich anschauen:

Mit dem Casting von Frost hat sich die Harry Potter-Serie eine feste Größe der britischen Film- und TV-Landschaft gesichert. Durch die Cornetto-Trilogie (Shaun of the Dead, Hot Fuzz und The World's End) hat Frost bei vielen Filmfans einen Stein im Brett. Zudem war er in Filmen wie Paul – Ein Alien auf der Flucht und Attack the Block zu sehen.

Auch mit größeren Franchises kennt er sich aus. Im Zuge von Skeleton Crew erlebte Frost ein aufregendes Piratenabenteuer im Star Wars-Universum und in Tomb Raider stattete er Alicia Vikanders Lara Croft mit Waffen aus. Zuletzt tauchte er in der Live-Action-Verfilmung Drachenzähmen leicht gemacht auf der großen Leinwand auf.

Fantasy-Neuauflage: Wann startet die Harry Potter-Serie?

Bis zum Start der Harry Potter-Serie liegt noch ein weiter Weg vor uns. Vorerst müssen die umfangreichen Dreharbeiten über die Bühne gebracht werden, ehe die 1. Staffel der Serie in die Postproduktion geht. Laut der jüngsten Pressemitteilung von HBO erscheint die Harry Potter-Serie erst 2027. Weiter wurde der Zeitraum bislang nicht eingegrenzt.