Die Konkurrenz zwischen ProSieben und RTL geht weiter: Raab und Bully treten gegen Schlag den Star an

Nun geht RTL in die nächste Offensive: Nachdem sie TV total vom Sendeplatz vertrieben haben, planen sie mit Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli gegen ein weiteres ProSieben-Schwergewicht anzutreten.

Dass Stefan Raab und damit RTL in Konkurrenz zu ProSieben stehen, ist spätestens klar, seit sie Du gewinnst hier nicht die Million den gleichen Sendeplatz wie TV total einräumen. Nun schickt der Sender Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli gegen ein echtes ProSieben-Schwergewicht ins Rennen.



Raab trifft auf Ableger seines früheren Formates

Die erste Ausgabe von Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli lief kurz vor Weihnachten letzten Jahres und traf auf das Finale von The Voice of Germany. Raab gewann die Quoten und seine Show mit Bully war ein großer Erfolg für den Sender. Kein Wunder, dass die nächste Folge nicht lange auf sich warten lässt.



Denn die nächste Ausgabe von Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli wird am Samstag, den 15. März auf RTL ausgestrahlt. Doch die Wahl des Datums ist kein Zufall: Am selben Abend läuft auch Schlag den Star auf ProSieben. Welche beiden Promis in der Show gegeneinander antreten werden, ist allerdings noch nicht bekannt.



RTL und ProSieben treffen erneut aufeinander

Raabs neues Format ähnelt jedoch sehr stark Schlag den Star, so dass an diesem Tag eine direkte Konkurrenz zwischen ProSieben und RTL besteht. Zwar kam es auch bei Du gewinnst hier nicht die Million und TV total zu einem Aufeinandertreffen ähnlicher Formate, doch seit der Ausstrahlung von Raabs Show im Free-TV hat ProSieben den Sendeplatz von Pufpaffs Show gewechselt, so dass keine direkte Konkurrenz im Fernsehen mehr besteht. Darüber hinaus lief Raabs Show im vergangenen Jahr noch exklusiv auf RTL+, weshalb technisch gesehen noch keine direkte Konkurrenz bestand.



Wenn derzeit Raab im Fernsehen läuft, zieht ProSieben bisher immer den Kürzeren. Raabs gestrige Show konnte sich knapp gegen Germany’s Next Topmodel behaupten. Auch Chefsache ESC konnte sich gegen Schlag den Star auf ProSieben durchsetzen. Trotzdem handelt es sich um Shows, die unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Ein direktes Duell zwischen Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli und Schlag den Star könnte also spannend werden.