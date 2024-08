Die kontroverseste Dschungelcamp-Teilnehmerin aller Zeiten: Sie saß 5 Jahre im Gefängnis

Die dunkle Vergangenheit dieser Dschungelkönigin klingt wie ein Krimi: Einst war sie ein gefeierter Filmstar, dann muss sie für ein schweres Verbrechen hinter Gitter. Ein Rückblick.

RTL liebt es, kontroverse Promis ins Dschungelcamp zu schicken. Wenn am Lagerfeuer tragische Schicksale aufgewärmt werden, kleben die Zusehenden gebannt vor den Bildschirmen. Eine polarisierende Dschungelkönigin sorgt bis heute für Kontroversen: Die einstige Filmdiva hat ihren Geliebten erschossen und feierte Jahre später ein Comeback im Reality-TV.

Dschungelkönigin Ingrid van Bergen: Früher war sie eine gefeierte Filmdiva

Heute ist Dschungelkönigin Ingrid van Bergen für ihr skandalöses Privatleben bekannt - doch einst machte sie mit ihrem Talent von sich reden. Die blonde Schönheit hegt schon früh den Wunsch, Schauspielerin zu werden und startet in den 50ern auf der Theaterbühne durch. Ihr Markenzeichen war die unverkennbar rauchige Stimme, die ihr ein verruchtes Image verschaffte. Daraufhin kann sie sich auch als Filmstar etablieren. Van Bergen mimte häufig zwielichtige Frauen, die den Männern als Femme fatale die Köpfe verdreht. In den 50er- und 60er-Jahren ist sie eine der bekanntesten deutschen Darstellerinnen. Sogar mit Hollywood-Legenden wie Kirk Douglas steht sie vor der Kamera.

Screenshot: Stadt ohne Mitleid Ingrid van Bergen neben Kirk Douglas in Stadt ohne Mitleid (1961).

Van Bergen hinter Gittern: Dieser Kriminalfall schockte ganz Deutschland

Bis in die 70er Jahre ist van Bergen ein gefeierter Filmstar. Schon damals wird ihr turbulentes Liebesleben in der Presse breitgetreten, doch dann verändert eine schicksalhafte Nacht ihr Leben für immer:

Wie Focus berichtet, erschoss Ingrid van Bergen am 2. Februar 1977 ihren Geliebten Klaus Knath (†33). Die Diva sei allein in ihrer Villa gewesen und habe sehnsüchtig auf ihren Geliebten gewartet. Als dieser lange auf sich warten ließ, kippte die Stimmung: Unter Einfluss von Alkohol und Beruhigungsmitteln steigerte sie sich immer tiefer in den Gedanken hinein, dass Knath sie betrogen haben könnte. Als dieser heimkommt, greift van Bergen zu einem Revolver und drückt ab. Für Klaus Knath kommt jede Hilfe zu spät - der junge Mann verstirbt noch vor Ort.

Diese Schock-Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer, besonders van Bergens unkonventionelles Liebesleben wird medial ausgeschlachtet. Letztlich wird die Filmdiva zu sieben Jahren Haft verurteilt; ihre strahlende Karriere schien ein frühzeitiges Ende zu finden.

Rehabilitation im Dschungel: Der zweite Aufstieg von Ingrid van Bergen

Van Bergen wird schon nach fünf Jahren wegen guter Führung entlassen, doch an den alten Erfolg kann sie lange nicht mehr anknüpfen. Trotz der jahrelangen Zwangspause kämpft sie sich beharrlich zurück ins Rampenlicht und kann sich letztlich wieder Rollen im TV und auf der Bühne sichern.

2009 dann die vollständige Rehabilitation: Van Bergen zieht mit unglaublichen 77 Jahren ins Dschungelcamp und begeistert damit, wie offen sie über ihre Vergangenheit spricht. Der mutige Schritt kommt bei den neugierigen Reality-Fans gut an: Ingrid van Bergen wird sogar Dschungelkönigin.

RTL / Stefan Menne Sie strahlt wie ein Honigkuchenpferd: Dschungelkönigin Ingrid van Bergen 2009.

Wann startet das Sommer-Dschungelcamp 2024?

Wenn ihr einige der denkwürdigsten Dschungel-Teilnehmerinnen wiedersehen wollt, habt ihr bald die Chance dazu. Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden läuft täglich ab dem 16. August, um 20:15 Uhr, bei RTL. Auf RTL+ startet der Sommer-Dschungel schon ab dem 15. August.